No litoral capixaba, Praia do Riacho fica mais perto do que você imagina. Veja

Não é segredo que Guarapari – ES é uma cidade amada e frequentada por turistas de todo o Brasil. Assim, principalmente nas férias, muita gente vai curtir as praias da região. Praias como a Praia das Castanheiras, Praia do Morro, Praia da Bacutia, entre outras, já caíram no gosto do povo e são muito procuradas. Todavia, Guarapari também guarda outros cantinhos pouco conhecidos, mas cheios de belezas e com menos movimento.

Então, se você procura um novo lugar e com a tranquilidade de menos pessoas, a Praia do Riacho é a opção ideal. Apesar de ser pouco conhecida, a Praia do Riacho fica na região central de Guarapari e bem próxima da Praia da Areia Preta, por exemplo. A praia está exatamente ao lado do Mirante do Ipiranga. Aliás, ela também é conhecida por alguns como Praia do Ipiranga.

Sendo assim, o trajeto para a Praia do Riacho é bem tranquilo e dá para chegar de carro até a orla. Inclusive, ela também é um dos acessos para a Rodovia Paulo Borges, que leva a outros diversos lugares do litoral do ES.

A Praia do Riacho é praticamente deserta. Todavia, a beleza é espetacular, com uma faixa de areia bem extensa e água de cor azul. O mar é agitado e algumas pessoas até frequentam o local para praticar o surf. Sendo assim, a não é ideal para banhistas. Contudo, a paisagem vale muito a pena para quem aprecia o mar e a natureza. Além disso, a orla possui um grande calçadão e muita gente usa para fazer caminhadas e passeios de bicicleta.

📍 Praia do Riacho, Guarapari – ES