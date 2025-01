Nordeste: cinco cidades para curtir o verão na praia e gastando pouco

O Nordeste brasileiro é conhecido por suas praias deslumbrantes, cultura rica e uma culinária que encanta qualquer paladar. Há muitos lugares fascinantes na região para explorar. Então, se você quer descobrir novas paisagens e experiências no Nordeste, aqui estão cinco destinos incríveis e merecem estar no seu roteiro de viagem.

Com suas famosas piscinas naturais e um clima quente e ensolarado, Porto de Galinhas é uma escolha ideal para quem deseja relaxar e aproveitar o mar – Quel Marchiori/Divulgação

Cada estado nordestino guarda suas próprias belezas, com praias paradisíacas, formações naturais únicas e culturas locais que enriquecem ainda mais o cenário turístico. Viajar pelo Nordeste é descobrir uma diversidade incrível que vai muito além do óbvio.

De praias com águas cristalinas e areias brancas a desertos de dunas e lagoas, o Nordeste oferece uma variedade de cenários que satisfazem qualquer viajante. Existem destinos com um charme especial que combinam tranquilidade e beleza, proporcionando uma imersão autêntica na cultura e nas paisagens nordestinas.

Cinco lugares além da Bahia para conhecer no Nordeste

1. Jericoacoara, Ceará

Lagoa paradisíaca vista de cima em Jericoacoara, Ceará, Brasil. – Phaelnogueira/iStock

Jericoacoara, ou “Jeri” para os íntimos, é um paraíso escondido entre dunas e lagoas de água doce. Localizado no Ceará, esse destino é ideal para relaxar em meio à natureza no Nordeste.

A Vila de Jericoacoara é famosa por suas ruas de areia, ambiente rústico e o pôr do sol visto da Duna do Pôr do Sol, um espetáculo imperdível.

2. Maragogi, Alagoas

Maragogi – Divulgação/Hurb

Conhecida como o “Caribe Brasileiro”, Maragogi é um destino de sonho em Alagoas. Suas praias de águas cristalinas e mornas são perfeitas para mergulho e snorkeling. As famosas piscinas naturais, ou galés, são o grande destaque, onde é possível nadar entre peixes coloridos em meio a corais do Nordeste.

3. Lençóis Maranhenses, Maranhão

Os Lençóis Maranhenses formam um cenário único no mundo, com suas dunas de areia branca intercaladas por lagoas de água doce que se formam com as chuvas. Este parque nacional no Maranhão oferece uma paisagem surreal e é ideal para os amantes de ecoturismo e aventura.

4. Pipa, Rio Grande do Norte

Pipa é um dos destinos mais charmosos do Rio Grande do Norte. Com praias paradisíacas, falésias coloridas e um ambiente descontraído, Pipa atrai tanto quem busca agito quanto tranquilidade no Nordeste. A Baía dos Golfinhos é uma das atrações imperdíveis, onde é possível avistar golfinhos nadando perto da costa.

Foto: Humberto Sales / MTur

5. Porto de Galinhas, Pernambuco

Porto de Galinhas, em Pernambuco, é um dos destinos mais acessíveis e belos do Nordeste. Famosa por suas piscinas naturais formadas por recifes de corais, a praia é perfeita para quem busca mergulhar em águas cristalinas e observar a vida marinha de perto.

Com uma excelente infraestrutura turística, Porto de Galinhas é ideal para famílias, casais e amigos que querem desfrutar de um paraíso tropical sem gastar muito.

