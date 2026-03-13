O Frade e a Freira: história de amor virou cartão-postal no litoral Sul do ES
As duas imponentes formações rochosas de granito se destacam no horizonte e formam um dos cartões-postais mais conhecidos da região.
Quem percorre a BR-101 entre os municípios de Rio Novo do Sul e Itapemirim dificilmente deixa de notar uma das paisagens mais emblemáticas do Sul do Espírito Santo: o monumento natural O Frade e a Freira. As duas imponentes formações rochosas de granito se destacam no horizonte e formam um dos cartões-postais mais conhecidos da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Localizado entre Rio Novo do Sul e Cachoeiro de Itapemirim, o conjunto chama atenção pelo formato curioso das montanhas. Quando observadas de determinados pontos da rodovia, as rochas lembram claramente a silhueta de um frade e de uma freira voltados um para o outro. Por esse motivo, o local ganhou o nome que atravessa gerações e alimenta o imaginário popular.
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Além da beleza natural, o Frade e Freira também guarda uma das lendas mais conhecidas do Espírito Santo. Segundo a tradição, a história fala de um amor impossível entre um jovem missionário e uma índia goitacá. Enquanto ele pregava o amor divino e permanecia fiel à sua missão religiosa, ela se apaixonava e desejava viver ao seu lado, longe das regras impostas pela fé.
O Frade e a Freira: uma história de amor impossível
De acordo com a narrativa popular, os dois subiram juntos a montanha para contemplar o mar. Entretanto, um forte estrondo ecoou na região. Naquele momento, ela teria clamado por Tupã, enquanto ele chamou por Deus. Ambos teriam sido soterrados, e, com o passar do tempo, a natureza revelou no alto do monte duas esculturas naturais que simbolizam o frade e a freira. Assim, a paisagem eternizou em granito uma história que mistura romance, fé e tradição.
Contudo, o que muitos visitantes não sabem é que é possível chegar bem perto do monumento natural. Além de admirar o cenário da estrada, turistas e moradores também podem acessar uma trilha curta que leva até um ponto conhecido como “Costas do Frade”.
A caminhada é considerada simples e acessível. Em poucos minutos de percurso, os visitantes alcançam um mirante natural que proporciona uma vista ampla da região. Aliás, o local surpreende pela paisagem que combina a vegetação da Mata Atlântica com o azul do mar.
Do alto, é possível observar parte do litoral sul capixaba, incluindo as praias de Marataízes, Itapemirim e Piúma. Dessa forma, o passeio reúne natureza, história e contemplação em um único cenário, o que reforça o potencial turístico da região.
Trilha atrai aventureiros
O acesso à trilha começa pela BR-101, nas proximidades do quilômetro 402. A partir dali, o visitante percorre cerca de dez minutos de carro até a entrada do caminho que leva ao mirante. Depois disso, basta seguir por uma trilha curta para alcançar o ponto panorâmico.
Além disso, outro fator que atrai visitantes é a facilidade de acesso. A visita ao local é gratuita e pode ser realizada diariamente, em qualquer horário. Por isso, o Frade e Freira se consolida como um destino procurado por quem busca paisagens naturais, trilhas leves e uma experiência marcante no sul do Espírito Santo.
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