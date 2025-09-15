O que faz de Alfredo Chaves o destino mais encantador desta estação?

O inverno vai se despedindo, mas em Alfredo Chaves a estação deixa memórias inesquecíveis e convida turistas a aproveitarem cada detalhe deste período especial. Com manhãs e noites de temperaturas amenas, a cidade oferece uma atmosfera perfeita para quem busca descanso, contato com a natureza e experiências únicas no interior capixaba.

O município é conhecido por suas belezas naturais e por ser a Capital Capixaba da Aventura. Com dezenas de cachoeiras, ideais para contemplação, banhos e aventura, a Cachoeira Engenheiro Reeve é a mais famosa. Outro cartão-postal é a rampa de voo livre de Cachoeira Alta, que além da vista deslumbrante vem recebendo obras de pavimentação na estrada de acesso, garantindo mais conforto e segurança para visitantes e atletas que buscam sentir a emoção de voar.

A região também guarda preciosidades históricas e culturais, como a charmosa e centenária Estação Ferroviária de Matilde, um passeio que resgata memórias do tempo em que o trem era protagonista no transporte do interior capixaba. Para quem gosta de tranquilidade, vilas bucólicas como São Roque de Maravilha revelam cenários pitorescos, ideais para um passeio lento, apreciando cada detalhe da vida simples.

Foto: Secom PMAC

E quando o assunto é hospedagem, Alfredo Chaves é um convite ao aconchego. As pousadas da cidade oferecem lareiras, banheiras e o sabor da comida caseira tradicional, preparada com carinho e tempero único. No café da manhã, delícias como o tradicional cavaco, bolos e pães artesanais conquistam os visitantes logo nas primeiras horas do dia.

Nas rotas turísticas do município, é possível encontrar uma variedade de produtos feitos artesanalmente: biscoitos, vinhos, licores e outras iguarias produzidas nas propriedades de agricultores familiares, que carregam no sabor a tradição e a autenticidade do campo.

Alfredo Chaves é assim: natureza exuberante, cultura viva, gastronomia afetiva e um jeito acolhedor de receber. Neste fim de inverno, é o destino perfeito para quem quer relaxar, viver novas experiências e se encantar com a hospitalidade capixaba.