Outubro traz eventos de Norte a Sul do país e oportunidades para conhecer novos lugares

O mês de Outubro se inicia e com ele diversas atrações e festividades podem ser descobertas no Calendário Nacional de Eventos. A ferramenta do Ministério do Turismo, é alimentada de forma colaborativa. Municípios de todas as regiões do país podem cadastrar seus eventos para agregar valor e atrair turistas.

Um dos destaques de outubro é a maior procissão do mundo: o Círio de Nazaré, que acontece em Belém (PA) e atrai milhares de fiéis que celebram a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. A programação do Círio 2024 começa no dia 5 de outubro, com a Romaria Rodoviária, seguida pelo Círio das Águas, que acontece no sábado, dia 12 de outubro e a Trasladação, que também é no dia 12, mas no período da noite. O ponto alto do Círio será no dia 13 de outubro, quando milhões de devotos participarão da grande procissão. No período ainda acontecem missas, além de outras celebrações religiosas e culturais.

Além de seu forte simbolismo religioso, o evento é um marco cultural que movimenta a economia e reúne turistas e devotos de todo o mundo em um verdadeiro espetáculo de fé e devoção. Pelo segundo ano consecutivo, o Ministério do Turismo participa da celebração, reconhecendo o enorme potencial festividade, que mostra a diversidade dos atrativos do estado paraense, como a fé, a cultura e a gastronomia, reconhecida mundialmente pelos sabores únicos.

Mais eventos para o mês de Outubro

NORTE – O município de Pedro Afonso, em Tocantins, realiza no dia 9 de outubro a tradicional Cavalgada de Pedro Afonso. A cidade promove o evento todos os anos, e mobiliza diversas comitivas que desfilam pela região. Além disso, no período noturno, acontecem shows com artistas locais e regionais.

No dia 11 de outubro, Ananindeua, no Pará, realiza o 3º Festival do Açaí, que acontece em comemoração ao dia do batedor artesanal da iguaria típica da Amazônia. O festival, além da venda do produto com seus acompanhamentos (farinha, assados e mariscos), reúne exposição de máquinas e equipamentos, artesanato, instituições de pesquisa e universidades. Também acontecem diversas apresentações culturais.

Já nos dias 25 a 27, Novo Airão, no Amazonas, recebe o Eco Festival do Peixe-Boi. Trata-se do maior evento cultural da cidade, com apresentações folclóricas das Agremiações: Peixe-Boi Jáu e Peixe-boi Anavilhanas, que representam os dois maiores Parques Nacionais localizados no município (Parque Nacionais de Anavilhanas e Jaú). A festa da natureza, da cultura e das crenças populares faz a alegria dos munícipes e visitantes.



SUL – A região tem uma vasta programação durante outubro, começando pelo município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, com a Nova Oktoberfest. O evento acontece até o dia 13 e reúne bandas de diversos gêneros, com destaque para o estilo germânico, além de cervejarias artesanais, espaço gastronômico e outras atividades.

Já em Santa Catarina, em Blumenau, acontece a tradicional Oktoberfest de 09 a 27 de outubro. A festa é considerada a maior das Américas e a segunda maior do mundo, reunindo música, alegria, tradicional, energia e muita animação em um lugar que representa um pedacinho da Alemanha no Brasil.

Em Timbó, no estado de Santa Catarina, acontece a Festa do Imigrante dos dias 10 a 20 de outubro. O tradicional festejo tem o objetivo de resgatar e preservar as tradições dos colonizadores, envolvendo bailes, danças folclóricas, desfiles típicos, apresentações musicais, esportivas e recreativas, além da gastronomia típica alemã, italiana e brasileira.

A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, realiza de 30 de outubro a 02 de novembro a Abeta Summit 2024 – 21º Congresso Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura. O evento tem o papel de agregar pessoas, conectar pensamentos e desenvolver relações profissionais e pessoais. Realizado anualmente desde 2003, o congresso é o principal encontro da cadeia produtiva do Turismo de Natureza no Brasil.

SUDESTE – No dia 07 de outubro, a capital do Espírito Santo, Vila Velha, recebe a tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário. O evento acontece todos os anos na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em homenagem a padroeira da cidade. O festejo reúne barracas com comidas típicas, missas e uma programação cultural em celebração à padroeira.

Também tem Oktoberfest no Sudeste! O município de Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, faz o Bier Festival entre os dias 18 a 20 de outubro. Cinco cervejarias artesanais, oito bandas e Circuito Cervejeiro de Corrida são parte da programação. O evento ocorre na Praça do Artesão com entrada aberta ao público e conta com comida de boteco, guloseimas e espaço kids com brinquedos infláveis.

Já em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, acontece, no dia 26, a Feira Turística e Cultural da Massambaba. O evento multicultural é voltado para o público em geral e promove geração de renda, fortalecendo pequenos empreendedores e arranjos familiares de trabalho, além de proporcionar lazer e interatividade à região.

CENTRO-OESTE – O município de Landário, no Mato Grosso do Sul, recebe dos dias 14 a 24 de outubro a Festa de Nossa Senhora dos Remédios. Os festejos são em homenagem a padroeira da cidade com missa, procissão luminosa, quermesse e shows.

Já em Aparecida, município de Goiás, acontece dos dias 20 a 22 o evento “I Love Pequi”. O nome faz alusão as cidades internacionais, trazendo, no entanto, uma das iguarias favoritas do povo goiano, o Pequi. O evento traz ainda pratos inéditos com mistura de sabores despertando muita curiosidade, além de shows musicais, petiscos e aulas de gastronomia.

NORDESTE – Em Alagoas, o município de Marimbondo celebra, no dia 12 de outubro, a Missa do Vaqueiro. A tradição consiste em uma procissão a cavalo, com devotos caracterizados de vaqueiros, carregando a imagem de Nossa Sra. Aparecida. A procissão percorre as principais ruas das cidades e finaliza seu percurso na Praça de Eventos, onde é celebrada a Missa em homenagem à santa. O evento ocorre há mais de 15 anos e recebe, em média, 3.000 pessoas.

Em Gravatá, no estado de Pernambuco, acontece, de 20 a 22, o XIX Encontro Pernambucano de Veículos Antigos. O antigomobilismo é um hobby que promove a manutenção da história e da cultura automobilística do Brasil e a cidade é tradicional nesse tipo de paixão, pois ela é considerada a capital nordestina do segmento, por conta do grande número de veículos conservados na cidade. Aproximadamente 250 automóveis antigos participam dos Encontros. O evento é promovido pelo Clube do Automóvel Antigo de Pernambuco – Caape.

Já em Portalegre, no Rio Grande do Norte, acontece, no dia 26 de outubro, a Caju Folia. O evento traz um trio elétrico com bandas que arrastam uma multidão pelas ruas do município. A concentração se dá na rua Manoel de Freitas, centro da cidade, às 17h30. O Caju Folia que se consagrou como um grande sucesso na cidade desde 2023.

Fonte: Ministério do Turismo