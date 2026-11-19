Parada obrigatória! Conheça cafeteria às margens da BR-101
Localizada na BR 101, a cafeteria reúne opções de cafés, lanches e é uma alternativa para quem deseja fazer uma pausa durante a viagem ou conhecer a região da Rota da Ferradura
Quem passa pela BR-101, em Guarapari, pode aproveitar o caminho para fazer uma pausa em um lugar que reúne café, quitutes e um ambiente cercado pela paisagem do interior. A Casa da Figueira Café fica no km 339 da rodovia, na comunidade de Jaboti, e se tornou uma opção para viajantes que procuram um lugar para descansar e comer antes de seguir viagem.
O estabelecimento está localizado na entrada da Rota da Ferradura, região turística de Guarapari que reúne atrativos ligados à natureza, à gastronomia e ao turismo rural. A cafeteria também pode ser incluída no roteiro de quem deseja explorar essa parte do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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O cardápio reúne opções para diferentes momentos do dia. Entre os itens estão cafés, bolos, biscoitos, geleias, tortas, pastéis e lanches. O pão com linguiça e o pão com pernil também aparecem entre as opções destacadas pela casa. Há ainda referências a produtos como queijos, cachaças e cervejas artesanais.
A proposta é oferecer mais do que uma parada rápida na estrada: o espaço funciona como uma alternativa para quem quer tomar um café com calma, fazer um lanche ou conhecer um pouco da gastronomia da região.
A Casa da Figueira Café integra o levantamento de empreendimentos do Diagnóstico Turístico e Econômico da Rota da Ferradura, elaborado pela Aderes (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo). O documento registra a estrutura do estabelecimento, com cerca de mil metros quadrados, e destaca a oferta de cafés em estilo colonial, bolos, biscoitos e geleias.
Serviço
Casa da Figueira Café
Endereço: BR-101, km 339, Estrada Rota da Ferradura, comunidade de Jaboti, Guarapari (ES).
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 19h; sábados e domingos, das 8h às 20h. Os horários podem sofrer alterações em feriados.
Contato/WhatsApp: (27) 99526-1101.
Instagram: @casadafigueiracafe.
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