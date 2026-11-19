Com a fotografia como hobby há mais de 15 anos, o fisioterapeuta Everaldo Provalero encontrou nas paisagens naturais uma de suas principais inspirações. Natural de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, ele mantém uma relação próxima com o Espírito Santo, onde costuma visitar diferentes destinos e registrar cenários que chamam sua atenção.

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O interesse pela natureza e pelas viagens faz com que o fotógrafo esteja frequentemente em cidades capixabas, especialmente Guarapari e Piúma, onde tem familiares. A região serrana do estado também está entre seus lugares preferidos para fotografar.

Em seu perfil no Instagram, Everaldo compartilha imagens de diferentes pontos turísticos e paisagens do Espírito Santo. Entre os registros estão cenários de Pedra Azul, na região serrana, e de Anchieta, no litoral sul, além de outros locais que revelam diferentes características naturais do território capixaba.

Mesmo sem trabalhar profissionalmente com fotografia, ele mantém a atividade há mais de uma década e meia, dedicando parte do tempo a explorar novos lugares e registrar a natureza. O resultado é um acervo de imagens que apresenta o Espírito Santo a partir de diferentes perspectivas, com destaque para suas paisagens e atrativos naturais.

Para conhecer o trabalho do fotógrafo e conferir outros registros de destinos capixabas, basta acessar o perfil @nono_fotografia no Instagram.