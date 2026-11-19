Sem IA! Fotógrafo registra destinos do Espírito Santo com imagens reais
Fisioterapeuta e fotógrafo por hobby, Everaldo Provalero fotografa há mais de 15 anos e compartilha registros de destinos capixabas nas redes sociais
Com a fotografia como hobby há mais de 15 anos, o fisioterapeuta Everaldo Provalero encontrou nas paisagens naturais uma de suas principais inspirações. Natural de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, ele mantém uma relação próxima com o Espírito Santo, onde costuma visitar diferentes destinos e registrar cenários que chamam sua atenção.
LEIA TAMBÉM: Árvore com 2 mil bromélias será inaugurada em vila natalina em Pedra AzulReceba as principais notícias no seu WhatsApp!
O interesse pela natureza e pelas viagens faz com que o fotógrafo esteja frequentemente em cidades capixabas, especialmente Guarapari e Piúma, onde tem familiares. A região serrana do estado também está entre seus lugares preferidos para fotografar.
Em seu perfil no Instagram, Everaldo compartilha imagens de diferentes pontos turísticos e paisagens do Espírito Santo. Entre os registros estão cenários de Pedra Azul, na região serrana, e de Anchieta, no litoral sul, além de outros locais que revelam diferentes características naturais do território capixaba.
Mesmo sem trabalhar profissionalmente com fotografia, ele mantém a atividade há mais de uma década e meia, dedicando parte do tempo a explorar novos lugares e registrar a natureza. O resultado é um acervo de imagens que apresenta o Espírito Santo a partir de diferentes perspectivas, com destaque para suas paisagens e atrativos naturais.
Para conhecer o trabalho do fotógrafo e conferir outros registros de destinos capixabas, basta acessar o perfil @nono_fotografia no Instagram.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726