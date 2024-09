Parque Estadual Pedra Azul está fechado para visitação até terça-feira (17)

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informa que o Parque Estadual Pedra Azul (Pepaz), em Domingos Martins, está temporariamente fechado para visitação até a próxima terça-feira (17). A medida se faz necessária para garantir a segurança dos visitantes, já que os servidores do Iema que atuam no parque estão empenhados no combate ao incêndio que está atingindo a zona de amortecimento da Unidade de Conservação.

Desde esta sexta-feira (13), um incêndio acomete a vegetação das proximidades do Pepaz. As equipes do Iema e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) estão atuando no local. O fogo está atingindo fragmentos florestais na região, porém, até o momento, não há risco de chegar no parque.

Fonte: Iema