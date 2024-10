Parques estaduais estarão abertos no feriado deste sábado (12)

Neste sábado (12), comemora-se o Dia das crianças e de Nossa Senhora Aparecida. Os parques estaduais do Espírito Santo estarão de portas abertas para receber visitantes, uma oportunidade para as famílias e amantes da natureza. Sob a gestão do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), as Unidades de Conservação (UCs) do Estado oferecem momentos de lazer e contato direto com a biodiversidade capixaba.

Preservando ecossistemas vitais, os parques estaduais oferecem aos visitantes a chance de se conectarem com o meio ambiente, seja para trilhas, piqueniques ou uma pausa na rotina. Assim, esses ambientes proporcionam experiências únicas. Entretanto, para curtir, é importante ficar atento aos horários de funcionamento e às regras de cada parque.

Funcionamento

Os parques Cachoeira da Fumaça, Itaúnas e Paulo César Vinha funcionam das 8h às 17h, não sendo necessário agendamento. Já os parques do Forno Grande e Pedra Azul funcionam das 8h às 16 horas. No Parque Estadual Pedra Azul, é necessário agendamento, entretanto, já não há mais vagas para visitação neste feriado. Em Forno Grande, não é necessário agendar.

Já para a escalada ao topo do Forno Grande e na Pedra Azul é preciso agendar no site Agenda ES, assim como comprovar experiência em escalada ou contratar um profissional habilitado para acompanhar. Não há mais vagas para escalada neste feriado (12), mas em Pedra Azul há vagas de escalada ao topo para a sexta-feira (11) e domingo (13). Para o Forno Grande, há vagas disponíveis de escalada para agendamento a partir do domingo (13).

As equipes de cada parque estarão prontas para garantir uma experiência segura e agradável aos visitantes. Aproveite o feriado para explorar a natureza e conhecer de perto a fauna e flora capixaba. Lembre-se de seguir as orientações de preservação e de planejar sua visita antecipadamente para aproveitar ao máximo.

Nos parques, não é permitido o uso de churrasqueiras, bem como o acesso de animais domésticos. Para voos de drone, é necessária autorização prévia do Iema (https://iema.es.gov.br/autorizacao-drone-ucs).

Informações completas sobre cada parque em: https://iema.es.gov.br/visiteosparquesestaduais.

Parques Estaduais

Parque Cachoeira da Fumaça

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre, Espírito Santo.

Parque do Forno Grande

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h

Agendamento para visitação: não é necessário, controle é feito por ordem de chegada.

Agendamento para escalada ao pico: https://agenda.es.gov.br/servicos/forno%20grande

Endereço: Estrada rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo, Espírito Santo.

Parque Estadual da Pedra Azul

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h, de terça a domingo

Capacidade de visitantes por dia: 150 pessoas

Agendamento para escalada ao topo: https://agenda.es.gov.br/servicos/pedra%20azul

Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins-ES. CEP:29278-000

Parque de Itaúnas

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra-ES. CEP: 29965-000

Parque Paulo César Vinha

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rodovia ES-060 – Km 37.5, Setiba, Guarapari/ES. CEP: 29222-360