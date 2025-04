Pau Grande, do Saco e do Além: dez praias com nomes curiosos no ES

O Espírito Santo, com suas belas paisagens e litoral deslumbrante, também esconde um charme adicional: praias com nomes inusitados que despertam a curiosidade e a imaginação. Desde nomes que refletem lendas locais até aqueles que têm origens misteriosas, essas praias são verdadeiros tesouros escondidos.

Por exemplo, qual seria sua reação se te chamassem, para ir na Praia do Pau Grande? No mínimo inusitado, né? Contudo, em Piúma, existe mesmo uma praia com esse nome!

Então, embarque com o Guia A em uma viagem pelas dez praias com nomes mais curiosos do Estado. Além disso, descubra o que faz cada uma delas especial não apenas por sua beleza, mas também por seus nomes intrigantes. Prepare-se para explorar um litoral onde a nomenclatura é tão fascinante quanto a própria areia e o mar.

Conheça dez praias com nomes curiosos no ES:

Praia do Pau Grande em Piúma

A Praia do Pau Grande está situada em Piúma e faz divisa com a Praia da Areia Preta em Iriri, Anchieta. Ela possui uma história interessante por trás de seu nome. Segundo antigos moradores, o nome “Pau Grande” remonta a um evento ocorrido há muitos anos, quando uma enorme árvore de pau branco caiu na areia. Naquela época, a praia era mais arborizada e a árvore, após sua queda, foi parcialmente utilizada para construir uma canoa. O restante do tronco permaneceu no local por um longo período, servindo como referência para a localização da praia. Assim, o nome “Pau Grande” se consolidou e é conhecido até hoje.

Praia do Além em Anchieta

O nome peculiar da Praia do Além pode inicialmente assustar os turistas desavisados, mas não se deixe enganar! Esta praia, localizada em Anchieta, é uma verdadeira joia escondida. Com sua atmosfera tranquila e deserta, a Praia do Além é ideal para os amantes do surf, especialmente nas áreas próximas ao porto da Samarco. Além disso, na extremidade oposta, ela faz divisa com a charmosa Praia de Tiquiçaba. Vale muito a pena visitar e desfrutar de sua beleza e tranquilidade. Não se preocupe com o nome – a Praia do Além é um lugar que você vai querer conhecer!

Foto: Divulgação

Praia da Cruz em Marataízes

Possui 200 m de extensão de areia dourada, cercada por pedras na orla. O mar é indicado para banho com poucas ondas e águas que variam do tom azulado para o esverdeado. Há diversos quiosques e bares na orla, que servem petiscos e bebidas, com disponibilidade de banheiro e mesas para os clientes.

Praia da Sauna

Com 1 km de extensão, areia grossa e amarelada. Suas águas são bem calmas e a praia é dotada de muito verde, com castanheiras e coqueiros. Fica localizada no distrito de Santa Cruz, em Aracruz, Rodovia ES-010.

Foto: Divulgação

Praia Virgem em Aracruz

Localizada em Barra do Riacho, a Praia Virgem fica ao norte da foz do rio Riacho e possui águas são claras e areia grossa e amarela. É um importante ponto de pesca (baiacu, cação, dourado e camarão sem barbas), e faz parte da Reserva Indígena de Comboios.

A Praia do Saco em Guarapari

Também conhecida como Ancoradouro, a Praia do Saco tem 160 metros de extensão e conta com águas rasas e calmas. Além disso, é , é excelente pra prática de mergulho! As pedras e corais lá proporcionam imagens fantásticas embaixo d´água!

Não há referências sobre a origem do nome inusitado, entretanto, trata-se de uma das praias desertas mais lindas de Guarapari e do ES! A Praia do Saco ou Ancoradouro é simplesmente, uma das famosas Três Praias!

Foto: Divulgação

A Praia do Urubu em Guarapari

Pode ser que nenhum torcedor do Vasco queira te acompanhar até lá, mas a Praia do Urubu tem uma explicação bem lógica para seu nome inusitado! Localizada em Meaípe, uma charmosa vila de pescadores, a praia recebeu esse nome devido à presença frequente de urubus na região.

Perto da praia, há uma bancada onde os pescadores limpam os peixes, atraindo os urubus que esperam pelos restos alimentares. No entanto, não se preocupe: as pedras onde essas aves costumam se aglomerar ficam bem distantes da área onde os visitantes costumam aproveitar a praia. Portanto, você pode aproveitar a beleza e tranquilidade da Praia do Urubu sem preocupação.

Praia do Barrão em Vila Velha

A Praia do Barrão, situada na Barra do Jucu em Vila Velha, possui um nome curioso que reflete sua robustez. O nome “Barrão” destaca a força e a grandiosidade da praia, contrastando com o nome do bairro. Além disso, a Praia do Barrão é notável por ter sido o local onde a campeã mundial de Bodyboard Neymara Carvalho começou a surfar, aos 13 anos. Se você busca um lugar com história e uma vibe forte, a Praia do Barrão é uma excelente escolha para aproveitar o mar e a beleza local.

Praia de Gramuté

Localizada no Distrito de Santa Cruz, litoral de Aracruz, ao lado do portal, abrange enseadas virgens, cercadas de árvores de restingas que propiciam uma aconchegante sombra à beira-mar. São enseadas pedregosas, com pequenas piscinas naturais, onde é possível tomar deliciosos banhos e praticar o mergulho esportivo sobre extensas plataformas de recifes submersos.

Suas areias grossas e douradas são sombreadas por centenárias árvores de avicênias, que embelezam a paisagem. Nesse trecho de litoral já foram catalogadas cerca de 150 espécies de moluscos, 200 crustáceos e 100 diferentes tipos de algas.

Praia Boca da Baleia em Anchieta

A Praia Boca da Baleia é, sem dúvida, uma das praias selvagens mais lindas do município, e porque não do ES! O mais incrível é que ela fica em meio a uma área rural. Portanto, de um lado você vê pastos e vacas e do outro, uma praia de grande beleza natural, com uma vista privilegiada ainda para o Monte Aghá! Além disso, aí você verá o pôr do sol mais lindo do litoral sul! Portanto, não podia ficar de fora da lista de praias para você conhecer.

Foto: Divulgação

