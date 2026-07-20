Pedra Azul: por que este parque do ES fascina tantos turistas?
Com 1.822 metros de altitude, a Pedra Azul recebe esse nome por causa dos líquens presentes em sua superfície.
O Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, chama a atenção pelas paisagens, pela diversidade ambiental e por um fenômeno que transforma a aparência de sua principal formação rochosa ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com 1.822 metros de altitude, a Pedra Azul recebe esse nome por causa dos líquens presentes em sua superfície. Conforme a incidência da luz solar, a rocha pode apresentar tons azulados, rosados, alaranjados e acinzentados.
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A formação integra um conjunto composto também pela Pedra das Flores e pela Pedra do Lagarto. As três criam uma das paisagens mais conhecidas das montanhas capixabas e fazem parte de uma área considerada patrimônio geológico nacional.
A proteção da região começou em 1960, quando o espaço se tornou uma Reserva Florestal. Em 1991, o Governo do Espírito Santo criou oficialmente o Parque Estadual da Pedra Azul, ampliando a preservação da fauna e da flora locais.
Natureza preservada
A vegetação do parque reúne espécies como orquídeas, bromélias, ipês e cedros. A área também abriga veados, arapongas, tatus e macacos bugios.
Animais ameaçados de extinção, como a onça-parda e o tamanduá-mirim, vivem na unidade de conservação. No entanto, os visitantes raramente encontram essas espécies durante os passeios.
Trilhas e piscinas naturais
O parque oferece dois percursos principais para os visitantes. O circuito parcial possui cerca de um quilômetro e leva até a base da Pedra Azul e aos mirantes do Lagarto e do Forno Grande.
O trajeto dura, em média, entre 40 e 60 minutos.
Já o circuito completo possui aproximadamente 3,5 quilômetros. O percurso passa por mirantes e piscinas naturais e pode levar até três horas.
As piscinas se formaram em cavidades abertas pela ação da água sobre a rocha. Para chegar ao local, o visitante precisa enfrentar uma subida íngreme de aproximadamente 90 metros, com auxílio de cordas instaladas no percurso.
Do alto, o público encontra uma vista ampla das montanhas e da vegetação da região.
Parque está em obras e recebe apenas visitantes agendados
Atualmente, o Parque Estadual da Pedra Azul passa por obras para a construção de uma nova sede. Durante esse período, o espaço destinado à recepção dos turistas está reduzido.
Por isso, a unidade recebe somente visitantes que realizarem o agendamento prévio pelo site Agenda ES. As reservas para visitas em grupo estão temporariamente suspensas.
Para conhecer as trilhas e as piscinas naturais, o visitante deve acessar o Portal de Agendamento do Governo do Estado e selecionar a opção “Individual – Parque Estadual Pedra Azul – Trilhas e Piscinas Naturais”.
A administração pede a compreensão do público e informa que as intervenções têm como objetivo melhorar a infraestrutura e o atendimento aos visitantes.
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