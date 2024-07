Dores do Rio Preto recebe a 1ª Feira Gastronômica e Cultural

A 1ª Feira Gastronômica e Cultural do município de Dores do Rio Preto, no Caparaó, irá ocorrer nos próximos dias 3 e 4 de agosto, na Praça Manoel Fernandes Ornelas, no horário das 11h às 23h.

Na oportunidade, serão apresentados pratos típicos à população com a degustação e transmissão de conhecimentos sobre a origem social e histórica dos alimentos da região, apresentações culturais, shows de artistas locais, além de exposição de peças de artesanato produzidas pelas comunidades da região.

O evento é uma realização do Grupo “EmpreendeDores” e conta com o apoio da Prefeitura de Dores do Rio Preto, Consorcio do Caparaó e Sebrae.



Grupo EmpreendeDores

O Grupo EmpreendeDores de Dores do Rio Preto surgiu visando organizar e fortalecer o turismo rural e urbano das comunidades: Cachoeira Alegre, Cerro, Bom Jardim, Mundo Novo, Parada Pimentel, Rochedo e a Sede do Município. Além de realizar o resgate da cultura e história dessas comunidades.

Cristina Moreira é uma das organizadoras da feira e conta quais serão os atrativos que os turistas irão encontrar no primeiro final de semana de agosto em Dores. “Estaremos realizando a Feira Vem pra Praça, Gastronomia & Cultura. Contaremos com mostra da nossa culinária, artesanato, agroindústria diversa, como: cafés especiais, cachaça, queijos, derivados da cana-de-açúcar, doces caseiros, entre outras iguarias. Além disso, teremos uma variada apresentação cultural, que vai desde a viola, violão, a apresentação da Lira Santa Cecília, Coral Sons e Vozes do Caparaó”, disse Cristina.

Confira a programação:

Sábado – 03/08

12:00 – Abertura dos Estandes

15:00 – Aula Show com Dalva Ringuier – Como preparar uma Galinha Caipira

18:00 – Desfile da Garota Rio Pretense Mercosul

19:00 – Show com Angélica Gorine / MPB

21: 00 – Show com Marcos Tuim / Voz e Viola

23:00 – DJ Manux – Música Eletrônica dos anos 80 e atual

Domingo – 04/08

11:00 – Abertura dos Estandes

12:00 – Aula Show com a chef Angela Coimbra – Macarrão de Café ao Molho de Limão Siciliano

13:00 – Aula Show com a chef Karina Pires – Confeitaria Afetiva, Pudim de Café

15:00 – Apresentação da Lira Santa Cecília de Guaçuí / Homenagens Especiais

16:00 – Rosa Chambela

17:00 – Show Albenzio e Marlene

18:00 – Sons e Vozes do Caparaó/ Regente Mateus Finote

20:00 – Show com o cantor Benelli / Sertanejo

Durante toda a feira, haverá degustação de cafés especiais e espaço kids.