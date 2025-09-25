Pico da Bandeira: aventura, história e paisagens de tirar o fôlego

O Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, é um dos maiores cartões-postais do Brasil. Com 2.892 metros de altitude, ocupa o posto de terceira montanha mais alta do país e se destaca por ser a mais acessível entre as gigantes, atraindo aventureiros de todas as partes.

Apesar de estar localizado na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, cerca de 70% de sua área — incluindo o cume — pertence ao território capixaba. O acesso principal é feito pela Portaria Capixaba, no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto.

Origem do nome

Em 1859, o imperador Dom Pedro II ordenou que uma bandeira imperial fosse instalada no ponto mais alto da montanha, batizando-a de Pico da Bandeira. À época, acreditava-se que era o maior do Brasil. Hoje, mesmo não ocupando o primeiro lugar em altitude, continua sendo o mais imponente em isolamento topográfico, figurando entre os principais picos das Américas.

Clima e experiência

O Pico é conhecido pelas baixas temperaturas. No verão, a média é de 15 °C, mas no inverno os termômetros já chegaram a marcar -14 °C. Essas condições tornam a escalada ainda mais desafiadora e especial.

A trilha pelo lado capixaba tem 4,5 km de extensão e desnível de 650 metros, sendo considerada moderada. O percurso leva em média cinco horas, entre ida e volta, e recompensa o visitante com um dos nasceres e pores do sol mais belos do país.

Melhor época para a visita

A montanha pode ser visitada durante todo o ano, mas o período de abril a outubro é o mais recomendado, devido ao clima seco e frio. Esse intervalo garante trilhas mais seguras e paisagens ainda mais encantadoras.

Dicas essenciais