Pôr do sol inesquecível? Vitória é destaque em publicação do MTur

A capital do Espírito Santo, Vitória, recebeu destaque em recente publicação do Ministério do Turismo (MTur). A postagem enalteceu o pôr do sol inesquecível da cidade e sua atmosfera única. Além disso, o post ressaltou Vitória como o destino ideal para amantes da natureza, cultura e gastronomia. E como dica, recomenda uma visita à Curva da Jurema para degustar a tradicional moqueca capixaba.

Vitória, carinhosamente conhecida como “Ilha do Mel”, é uma cidade-ilha que combina belezas naturais com uma rica herança cultural. Suas praias, como Camburi, Curva da Jurema e Ilha do Frade, oferecem cenários paradisíacos para moradores e visitantes. A cidade também se destaca por sua segurança e qualidade de vida, sendo um convite para passeios tranquilos e agradáveis. Por tantos encantos, nossa cidade foi o destino mais buscado no site Decolar.

Atrativos

A nova orla de São Pedro é um dos pontos altos da cidade, proporcionando vistas de tirar o fôlego e um dos pôr do sol mais incríveis do Brasil. Ao visitar a região, os turistas podem saborear a culinária típica capixaba. Além de conhecer as tradicionais desfiadeiras de siri — um ofício passado de geração em geração — e apreciar pratos emblemáticos como a moqueca e a torta capixaba.

Foto: Leonardo Silveira / PMV

O Parque Municipal da Fonte Grande é outro local imperdível. O local conta com mirantes que proporcionam vistas panorâmicas da cidade e da Baía de Vitória, para contemplar a natureza e desfrutar de momentos de tranquilidade.

A gastronomia local é um capítulo à parte, com a moqueca capixaba como prato principal, preparada em tradicionais panelas de barro. Além disso, Vitória oferece uma variedade de restaurantes que servem desde frutos do mar frescos até culinária internacional, atendendo aos mais diversos paladares.

Para os que buscam lazer em contato direto com a natureza, Vitória possui muitos parques. Dois exemplos são o Parque Moscoso e o Parque Municipal Gruta da Onça, que proporcionam momentos de relaxamento em meio ao verde. A cidade também é rica em manifestações culturais, com museus, teatros e eventos que celebram a diversidade e a história capixaba.

O reconhecimento do Ministério do Turismo reforça a posição de Vitória como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Oferecendo experiências memoráveis para todos os tipos de visitantes.

Então, confira o post e aproveite para convidar visitantes e comentar que somos uma cidade linda e cheia de opções de lazer sensacionais: