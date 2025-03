Praia brasileira está entre os 10 destinos mais românticos do mundo

Já imaginou ter uma praia romântica bem ao seu alcance? No Brasil existe uma que está entre os 10 destinos mais românticos do mundo.

Localizada a aproximadamente 210 quilômetros da capital paulista, Ilhabela foi reconhecida no levantamento da plataforma de hospedagem Airbnb.

O estudo analisou avaliações de hóspedes ao longo dos últimos 10 anos, destacando cidades frequentemente descritas como românticas.

Única representante brasileira no ranking, a praia do litoral paulista atrai milhares de visitantes anuais com seus atrativos turísticos, que vão desde o contato com a natureza até atividades de aventura. O destino conta com mais de 40 praias, trilhas e cachoeiras, além de opções para mergulho e passeios de barco.

Com forte vocação para o turismo, o município conta com um grande aliado do segmento: a preservação ambiental, sendo um ponto privilegiado para o avistamento de golfinhos e baleias. O Parque Estadual de Ilhabela abrange cerca de 85% do arquipélago, protegendo mais de 80% da Mata Atlântica local.

Além disso, o local integra a Rota Verde Azul, ao lado de Angra dos Reis (RJ), Paraty (RJ) e Ubatuba (SP), um percurso que reúne mais de 2 mil praias entre o litoral norte paulista e o sul fluminense.

