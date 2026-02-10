Praias fazem de Anchieta um dos destinos mais buscados no Carnaval

Durante o Carnaval, Anchieta se consolida como destino certo para quem escolhe as praias como principal opção de lazer no feriado. Com clima típico de verão e fácil acesso, o município atrai visitantes que buscam aproveitar o descanso à beira-mar, fugir da rotina e recarregar as energias longe da agitação dos grandes centros.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, as praias funcionam como ponto de encontro para famílias, turistas e moradores, movimentando o turismo e a economia local. Ao mesmo tempo, Anchieta complementa a experiência com boa gastronomia, passeios culturais e opções de lazer que transformam o Carnaval em um período de descanso, convivência e contato direto com a natureza.

Leia também: Entre praias e trilhas, Monte Aghá se firma como destino turístico no ES

Então, que tal curtir o feriado na cidade? Confira as dicas das principais praias de Anchieta!

Praia Central

Foto: Jonas Pereira

Localizada na sede do município, possui cerca de 3,5 quilômetro de extensão. Suas areias são de cor marrom e batida, possui águas turvas e calmas.

Inclusive, a praia é muito utilizada para pesca de siri, ostra, camarão, sururu e muito procurada para práticas esportivas como futebol de areia e vôlei de praia.

Praia do Coqueiro

Foto: Divulgação PMA

Distante dois quilômetros da sede, passando pela Rodovia do Sol, a praia possui aproximadamente 100 m de extensão. Aliás, ela recebe esse nome em virtude de ter vários coqueiros.

O local possui águas claras e transparentes, ondas fracas, areia escura, batida e fina. Isso porque fica entre costões e há rochedos à beira mar.

Aliás, é um excelente local de pesca e possui quiosque com serviços de alimentação e bebidas. O acesso à praia é todo pavimentado.

Praia do Marvila

Foto: Fernando Madeira / MTur

Distante 2,5 quilômetros da sede, via Rodovia do Sol, com acesso após a Praia do Coqueiro, é uma pequena enseada virgem de águas límpidas, areia branca e Mata atlântica com grande beleza natural.

Praia do Balanço

Foto: Marcelo Moryan / MTur

Distante 3 quilômetros da sede, via Rodovia do Sol, com acesso após a Praia do Coqueiro, possui águas claras, ondas fracas e areia escura e batida.

É uma praia que faz parte de uma sequência de pequenas enseadas. Isso porque é um local de grande beleza natural, com matas secundárias e densas.

Inclusive, o acesso é feito através da estrada de terra a partir da Rodovia do Sol.

Balneário de Iriri

Foto: Divulgação/PMA

Distante 10 quilômetros da sede, via Rodovia do Sol, Iriri é um nome indígena que significa “ostra” abundante em suas praias.

Aliás, é formado por belas praias, lindas paisagens e concentra a maior infraestrutura hoteleira do município de Anchieta.

Portanto, os turistas vêm dos mais distantes pontos do Brasil, para saborear os frutos do mar e a tradicional moqueca capixaba.

Praia Boca da Baleia

Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

Distante 3 quilômetros da sede, via estrada de terra, passando pela Ponta dos Castelhanos, praia tranquila com enseadas virgens e área de preservação e de desova de tartarugas.

Inclusive, no local é possível apreciar o pôr-do-sol, e por isso é bastante procurado por moradores e turistas no fim de tarde.

Balneário de Castelhanos

Foto: Reprodução/PMA

Distante 4 quilômetros da sede, tem acesso pela Rodovia do Sol ou pela estrada de terra, passando por Ponta dos Castelhanos, margeando enseadas e pequenas praias, onde também é caminho dos andarilhos nos “Passos de Anchieta”.

No entanto, graças aos recifes na lateral esquerda da praia, há piscinas naturais que são encontradas sempre com maré baixa. Aliás, nesses recifes habitam peixes, uma variedade de fauna e flora, habitat natural preservado.

Praia de Parati

Foto: Divulgação PMA

Distante 7 quilômetros da sede, via Rodovia do Sol, pequena vila de pescadores. Colonizada inicialmente por índios, sendo sua população formada por descendentes de índios. Aliás, eeu nome também é de origem indígena. Em Tupi Guarani, Parati significa Baía Pequena.

A praia apresenta águas claras e ondas fracas, além de atrair praticantes de pesca de arremesso e windsurfe, assim como visitantes que buscam fugir do tumulto das cidades. Sendo assim, o balneário possui hotel, camping e casas de aluguel.

Balneário de Ubú

Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Anchieta

Distante 8 quilômetros da sede, via Rodovia do Sol, pequeno povoado de pescadores, com origem tupi guarani = queda.

Segundo a história, indígenas conduziam o corpo do Padre Anchieta para sepultamento em Vitória, no Palácio Anchieta, quando o deixaram cair naquele local, que passou a ser chamado de “Aba ubu”, expressão que significa “o padre caiu”.

Portanto, com infraestrutura em restaurantes e hotéis, mistura conforto com tranquilidade.

Praia do Além

Foto: Divulgação

Distante 9,1 quilômetros da sede, via Rodovia do Sol ou pelo Balneário de Ubú, próximo à Lagoa de Ubú, seu principal atrativo é a falésia e a configuração recortada da enseada.