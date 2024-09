Primavera: Aproveite para turistar em destinos que exalam o colorido e o cheiro das flores

Com a chegada da primavera, o Brasil se transforma em um espetáculo de cores e aromas, proporcionando uma oportunidade única para explorar destinos encantadores. Então, atrativos oferecem uma variedade de paisagens, atividades ao ar livre e eventos culturais que fazem da primavera a estação perfeita para viajar pelo país. Seja para relaxar em meio à natureza ou para praticar turismo de aventura, o que não faltam são opções.

A Agência de Notícias do Turismo separou alguns dos melhores lugares para aproveitar a estação das flores no Brasil. Vamos nessa?

HOLAMBRA (SP): Conhecida como a “Capital das Flores”, Holambra é um destino imperdível na primavera. A cidade, que possui forte influência holandesa, realiza a Expoflora, a maior feira de flores da América Latina, onde os visitantes podem apreciar campos de girassóis, crisântemos e lavandas. Além disso, os doces feitos com flores são uma atração única que vale a pena experimentar.

GRAMADO (RS): Localizada na Serra Gaúcha, Gramado é famosa por sua arquitetura europeia e seus jardins floridos, que ficam ainda mais vibrantes nesta estação. O Lago Negro, com suas margens cheias de hortênsias, e o Le Jardin Parque de Lavanda são atrações imperdíveis. A cidade oferece um clima agradável e hotéis mais acessíveis durante essa época do ano.

CURITIBA (PR): A capital paranaense é uma das cidades mais verdes do Brasil e, na primavera, suas áreas verdes, como o Jardim Botânico, ficam ainda mais bonitas. O destino oferece uma mistura de arquitetura moderna com belos parques, como o Bosque Alemão e a Ópera de Arame, perfeitos para passeios ao ar livre.

CUNHA (SP): Conhecida por seu lavandário, que abriga cerca de 40 mil pés de lavanda em tons de lilás, a cidade oferece trilhas, cachoeiras e ateliês de cerâmica que encantam os visitantes. A Pedra da Macela e o Parque Estadual da Serra do Mar oferecem vistas espetaculares, especialmente durante o pôr do sol na primavera.

PIRENÓPOLIS (GO): Essa cidade goiana combina arquitetura colonial com belezas naturais, como cachoeiras e trilhas. Durante esta estação, o cerrado ganha cores vibrantes, e eventos como o Festival Canto da Primavera atraem turistas que buscam cultura e natureza. As ruas de pedra, casas antigas e a atmosfera tranquila tornam Pirenópolis um destino charmoso para a estação.

FLORIANÓPOLIS (SC): Conhecida como a “Ilha da Magia”, a capital catarinense oferece um clima agradável na primavera, ideal para explorar suas trilhas, praias e lagoas. A vegetação da Mata Atlântica ganha vida, proporcionando ambientes perfeitos para passeios de ecoturismo e relaxamento.

PARATY (RJ): Combinando história, cultura e belezas naturais, a cidade fluminense encanta turistas com suas ruas de paralelepípedos e casarões coloniais, decorados por flores tropicais nesta época do ano. Passeios de barco pela baía, trilhas e cachoeiras completam a experiência.

Fonte: Ministério do Turismo