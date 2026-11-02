Quer aproveitar o feriado na natureza? Parques estaduais do ES estarão abertos

Os parques estaduais gerenciados pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) funcionarão normalmente na segunda-feira (2), feriado de Finados. A visitação é uma oportunidade para conhecer as áreas naturais protegidas do Espírito Santo, respeitando as orientações e as regras de cada unidade de conservação. A entrada é gratuita.

No Parque Estadual Pedra Azul, as vagas para o período de 30 de outubro a 1º de novembro já estão preenchidas. Entretanto, excepcionalmente na segunda-feira (2), a visitação será realizada por ordem de chegada, possibilitando que os visitantes tenham mais um dia para conhecer a joia capixaba.

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Em caso de chuva, o percurso pelas trilhas poderá ser limitado para segurança dos visitantes.

Serviço

Parque Cachoeira da Fumaça

Horário de funcionamento : das 8h às 17h

: das 8h às 17h Agendamento : Não necessário

: Não necessário Endereço: ES-387 – Cachoeira da Fumaça, distrito de Araraí, Alegre/ES. CEP: 29.535-00

Parque Estadual Forno Grande

Horário de funcionamento : das 8h às 16h

: das 8h às 16h Agendamento : Não necessário. Controle por ordem de chegada. Grupos com muitas pessoas ou escolas devem agendar via e-mail: [email protected] . Limite de até 30 pessoas. Para escaladas até o topo, é necessário agendamento.

: Não necessário. Controle por ordem de chegada. Grupos com muitas pessoas ou escolas devem agendar via e-mail: Limite de até 30 pessoas. Para escaladas até o topo, é necessário agendamento. Endereço: Estrada rural s/n, distrito Forno Grande, Castelo, ES

Parque de Itaúnas

Horário de funcionamento : das 8h às 17h

: das 8h às 17h Agendamento : Não necessário

: Não necessário Endereço: Rua Bento Daher, s/n, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra, ES

Parque Paulo César Vinha

Horário de funcionamento : das 8h às 17h

: das 8h às 17h Agendamento : Não necessário

: Não necessário Endereço : Rodovia ES-060, Km 37.5, Setiba, Guarapari, ES

: Rodovia ES-060, Km 37.5, Setiba, Guarapari, ES Acesso às trilhas: A entrada para as trilhas é permitida apenas até às 15h.

Parque Estadual Pedra Azul

Agendamento para visitação ou escalada até o topo : Clique aqui

: Clique aqui Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03, distrito Pedra Azul, Domingos Martins, ES

Com informações do Governo do Espírito Santo.