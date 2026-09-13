Refúgio rústico em Vila Velha surpreende com encontro do rio com o mar
Localizada na margem esquerda da foz do Rio Jucu, dentro do Parque Municipal de Jacarenema, ela preserva um ambiente rústico e pouco explorado.
A Praia da Barrinha, em Vila Velha, é uma opção para quem busca sossego, contato com a natureza e paisagens longe da movimentação das praias mais urbanizadas. Localizada na margem esquerda da foz do Rio Jucu, dentro do Parque Municipal de Jacarenema, ela preserva um ambiente rústico e pouco explorado.
A cerca de 12 quilômetros do centro de Vila Velha, a praia chama atenção pelo encontro das águas do Rio Jucu com o mar. O cenário reúne restinga, faixa de areia, vegetação nativa e ondas fortes, formando uma paisagem diferente de outras áreas do litoral capixaba.
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A Barrinha mantém características de uma praia mais isolada, com pouca interferência urbana e forte presença da natureza. O local agrada principalmente quem gosta de ecoturismo, caminhadas, trilhas leves e ambientes tranquilos.
Tradição na comunidade
A pesca artesanal também faz parte da rotina da região e ajuda a preservar uma relação tradicional entre a comunidade local, o rio e o mar. Em meio ao som das ondas e das aves, o visitante encontra um ambiente propício para desacelerar e observar a paisagem.
O mar costuma ser mais agitado, o que pode atrair surfistas com maior experiência. Por outro lado, quem pretende visitar a praia precisa redobrar a atenção, já que o local não conta com estrutura turística ampla.
A Praia da Barrinha não possui quiosques, banheiros ou serviço permanente de salva-vidas. Por isso, o visitante deve se organizar antes do passeio e levar tudo o que precisar.
Essa ausência de infraestrutura, no entanto, também contribui para manter o aspecto mais preservado e rústico da região.
Como chegar à Praia da Barrinha
O acesso começa pela ES-060, no sentido Guarapari. Depois de aproximadamente 12 quilômetros, o visitante deve seguir em direção ao Parque Municipal de Jacarenema.
A partir do parque, o restante do trajeto é feito por uma trilha curta. Dependendo das condições do caminho, o percurso pode ser realizado a pé ou de bicicleta.
Durante o trajeto, a vegetação de restinga e as paisagens naturais já antecipam o cenário encontrado na praia.
Para quem procura um destino diferente em Vila Velha, a Praia da Barrinha oferece uma combinação de mar, rio, vegetação e tranquilidade. O local se destaca justamente por manter um perfil simples, natural e distante da agitação urbana.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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