Resorts brasileiros batem recorde de ocupação e alcançam melhor resultado da história

A oferta turística em resorts brasileiros vem crescendo e alcançou 60,7% na taxa de ocupação em 2023. Esse foi o melhor resultado para a série histórica desde 2010. O número reflete um crescimento significativo de 10,2% em comparação a 2022, destacando a recuperação e o fortalecimento do setor após os anos de pandemia.

Leia também: Viaje para Itaúnas por um valor inacreditável, incluindo transporte e hospedagem

Os dados são do estudo Hotelaria em Números – Brasil 2024, realizado pela é empresa de serviços imobiliários JLL, especializada em propriedades comerciais e gestão de investimentos, em parceria com a Resorts Brasil e Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB). Os números revelam ainda as principais tendências observadas, como o aumento da procura por resorts no litoral, que registraram um crescimento de 9,5 pontos percentuais na ocupação em relação a 2022.

Esse movimento reforça a preferência dos turistas por destinos ao ar livre, em contato com a natureza e uma busca por experiências de lazer e descanso em locais paradisíacos.

Nesse setor o Brasil tem uma ampla oferta de serviços. O país conta atualmente com 133 resorts, com pouco mais de 31,3 mil quartos disponíveis, sendo a maioria (61%) em destinos de sol e praia, enquanto 39% estão localizados no interior.

A demanda de ocupação tem sido preenchida principalmente por brasileiros, que representam 94,2% do público total, enquanto 5,8% são de turistas estrangeiros visitando o Brasil.

Impactos financeiros dos resorts brasileiros

Além da ocupação, a Receita Total por Apartamento Ocupado também apresentou um crescimento sólido de 10%, consolidando o bom desempenho financeiro do setor. Esse incremento é resultado de uma combinação de fatores, como a maior procura e a otimização das operações. Esse cenário positivo indica que os resorts estão conseguindo oferecer mais valor aos seus hóspedes, mantendo-se como uma opção competitiva dentro da rede hoteleira.

Fonte: Ministério do Turismo