Rota do Itabira destaca belezas naturais e experiências únicas no Sul capixaba

Quem gosta de apreciar belas paisagens naturais e comida de qualidade tem uma nova opção turística em Cachoeiro – a Rota do Itabira. Com início na Estrada Municipal do Itabira, Km 17 da BR-482, ela tem, aproximadamente, 7 quilômetros de extensão e inclui opções de lazer para quem quer apreciar de perto a natureza que circunda o Pico do Itabira.

Entre as atrações, há piscinas cujas águas emanam diretamente das fontes e passeios de veículos 4×4 em meio à natureza, comida boa, e locais onde é possível aproveitar a vista privilegiada das paisagens no entorno da pedra, além de um espaço cultural reservado às tradições afro-brasileiras e educação ambiental.

A Rota do Itabira surgiu a partir da mobilização da Associação dos Produtores, Proprietários e de Turismo do Itabira – Amori, que reúne empreendedores locais dispostos a valorizar a cultura, a gastronomia e as belezas naturais do Monumento Natural do Itabira.

A iniciativa ganhou força com as leis estadual e municipal que reconheceram oficialmente o roteiro e um esforço conjunto do Conselho Municipal de Turismo de Cachoeiro – Comtur, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim e Convention Vales e Café. Seu objetivo é impulsionar o turismo local, destacando as belezas naturais do Pico do Itabira – um dos principais cartões-postais mais importantes para o município.

Quer conhecer mais?

Confira as atrações e os contatos de cada empreendimento:

Águas do Itabira: com piscinas de águas que emanam direto da nascente, tem bicas naturais, áreas sombreadas, restaurante com comida caseira e cerveja gelada. Ideal para famílias que buscam tranquilidade. Funciona aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.

Mais informações: @aguasdoitabira ou pelos telefones (28) 99984-3130 / (28) 99945-0904.

EcoPark Itabira: nesse passeio, em área de acesso restrito a carros 4×4, é possível contemplar paisagens naturais, com transporte em jardineira (veículo adaptado) e um café da manhã especial, com restaurante com cardápio exclusivo.

Mais informações: @eco_park_itabira e (28) 99253-5205 / https://epici.com.br/#home

Fábrica de Doces Rillu e Balas Itabira: faz uma das balas mais tradicionais de Cachoeiro, que é a de coco queimado, no mercado desde a década de 50. Além dela, também produz cocadas, mariola, doces de mamão e abóbora. Os visitantes podem conhecer o processo de fabricação e conferir o mostruário na recepção. Funciona das 7h às 17h.

Contato: @doces_rilu_balas_itabira e (28) 99979-0235 / (28) 99884-0601.

Sítio do Alvo: Sitio para aluguel com piscina, salão, cozinha, lago e um amplo espaço verde tornam-se locais ideais para eventos, encontros familiares e ensaios fotográficos, além de oferecer uma vista privilegiada para a Pedra do Itabira. É preciso fazer reserva.

Contato: @sitioalvo e (28) 99994-1233 (28) 99941-7185

Centro Cultural Dandara: o espaço é destinado à preservação da história, da arte e da valorização da cultura afro-brasileira, bem como para a educação ambiental.

Para mais informações: @dandaracult e (28) 99923-5701.

Canto Verde Ollifer: vende mudas de plantas diversas.

Para mais informações: @cantoverdeolifer e (28) 99883-2506.

Lagoon Itabira: Espaço para eventos

Para mais informações: @lagoon.itabira e (28) 99982-2192

Sindifiscal Itabira: Espaço para eventos

Para mais informações: @sedesocialitabira e (27) 99737-9877

CEB's (Comunidade Eclesial de Base) Nossa Senhora da Penha, Itabira. Da paróquia Nosso Senhor dos Passos. Igreja centenária, atualmente seu templo é a segunda construção. Sua história inicia com o grupo de reflexão forte e evangelizador. Celebração aos domingos, 8h da manhã. Celebra uma missa por mês, agendado pelo calendário da paróquia.

Para mais informações: @com.nossasenhoradapenhaitabira e (28) 99988-8722