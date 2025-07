Rota do Polo Cervejeiro em Viana, o circuito para os amantes de cerveja artesanal

A Rota do Polo Cervejeiro em Viana é uma experiência imperdível para os amantes de cerveja artesanal. Com sete campos de produção de lúpulo e seis cervejarias em operação, o município se destaca cada vez mais como um importante polo cervejeiro no estado.

Viana, tradicionalmente conhecida por sua forte ligação com a produção agrícola, agora se reinventa ao incorporar o cultivo de lúpulo, uma cultura que promete transformar sua economia. Com o aumento da demanda por lúpulo no Brasil, que ainda depende em grande parte da importação, o município visa se tornar o maior produtor de lúpulo do Espírito Santo.

O cultivo de lúpulo, combinado ao crescente movimento de agroturismo, tem levado Viana a se posicionar como um destino imperdível para os apreciadores de cerveja artesanal. Além de proporcionar uma bebida de qualidade, a cidade oferece aos visitantes uma imersão na cultura local, com o sabor autêntico do Espírito Santo em cada gole.

A Rota do Polo Cervejeiro

A Rota do Polo Cervejeiro em Viana leva os turistas a campos de cultivo de lúpulo e cervejarias locais. O trajeto começa no Parque de Exposições de Viana e vai até a divisa com Guarapari, passando por sete campos de lúpulo e seis cervejarias artesanais, com previsão de expansão. Entre os destaques estão a Cervejaria Piabier, que produz rótulos variados, e a Else Beer, localizada na estrada para Baia Nova.

Cervejarias artesanais em Viana:

Cervejaria Else

A fábrica de cerveja artesanal Else fica na região rural de Pedra da Mulata, a 6,5 km da sede do município. A cervejaria foi a primeira cerveja artesanal capixaba a obter registro no Ministério da Agricultura. Ela tem atraído visitantes de todo o Estado e até de outros países.

Contato: (27) 99232-4125 / @elsebeer_

Cervejaria Piabier

A sede da Cervejaria Piabier fica em Piapitangui, a cerca de 10 km de Viana Sede. No catálogo encontramos opções como: pilsen, blond, ripada, apaí, wit e stout, entre outras. Destaca-se a Viana Blond Ale, estilo hybrid beer, com malte pilsen; a Belgian Strong Ale, feita com maltes especiais e leveduras belgas, com maior teor alcoólico.

Contato: (27) 3366-4172 e (27) 99935-6500 / @cervejariapiabier

Cervejaria El Bigodón

Em janeiro de 2023 a marca El Bigodón comemorou um ano. O empreendimento fica no bairro Primavera, Viana. O cervejeiro Emanuel Souza serve cervejas de variados tipos, como: Shot de Vinho, Red, IPA e Pilsen, as mais amadas pelo público. Além dessas, outros quatro tipos de sabores são produzidas para comercialização.

Contato: (27) 98889-7635 / @cerveza.elbigodon

Cervejaria Indomável

A Cervejaria Indomável funciona no bairro Ribeira, Viana. Utiliza produtos selecionados para produzir suas cervejas, buscando alcançar a melhor qualidade e equilibro entre sabor, refrescância e aroma. Com cinco estilos, (Pilsen, Summer, IPA, Red, Stout), as cervejas Indomável alcançam teor alcoólico de 5% até mais de 7%, que harmonizam com dias quentes ou frios.

Contato: (27) 99824-2967 / @indomavelcervejariaoficial