Roteiro da cachaça: melhores estados para provar uma dose da bebida nacional

No último dia 13 de setembro o Brasil homenageou um dos destilados mais antigos do país: a cachaça! Produzida a partir da fermentação do caldo de cana-de-açúcar, essa iguaria brasileira tem uma história rica que começa no período colonial. O Dia Nacional da Cachaça também celebra a diversidade das técnicas artesanais e do patrimônio cultural nacional.

A história da cachaça começa no século XVI, quando os colonizadores portugueses trouxeram para o Brasil a técnica de destilação de líquidos. Desde então, a bebida se modernizou, ganhou novas cores, sabores e se consolida como um ícone da autenticidade brasileira, evoluindo de uma bebida associada às classes mais humildes para uma verdadeira iguaria gourmet, apreciada por especialistas e turistas de todo o mundo.

A Agência de Notícias do Turismo aproveita para celebrar toda a cadeia produtiva dessa bebida brasileira que também se transformou em atrativo turístico e encanta visitantes de todo o mundo!

Veja os melhores locais para degustar uma boa cachaça:

SALINAS – MG

Intitulada a Capital Nacional da Cachaça desde 2018, a cidade mineira reúne fabricantes ilustres da bebida. Todos os anos, o município realiza o Festival Mundial da Cachaça e concentra mais de 20 alambiques clássicos, renomados e com sabores bem específicos da região. O envelhecimento do líquido em bálsamo, por exemplo, tem até Indicação Geográfica (IG) própria e prêmios mundiais que podem ser conferidos, de perto, pelos turistas.

MARAGUAPE – PE

Situada na região metropolitana de Fortaleza, a cidade transformou em atração turística um grande casarão do século 19, onde antes ficava a primeira fábrica de uma famosa cachaça cearense. Hoje, lá funciona o Museu da Cachaça, que tem um extenso acervo de documentos, fotos, garrafas, máquinas e tonéis originais da marca. A visitação do local inclui um bar com decoração dos anos 30 e, claro, degustação da iguaria.

PARATY – RJ

Esse local histórico foi, simplesmente, o maior produtor de cachaça do Brasil durante o período colonial. A bebida começou a ser fabricada na cidade no século 17 e até hoje mantêm locais que oferecem o processo original de fabricação. Tem alambiques abertos para a visitação e é possível comprar a cachaça artesanal também nas lojas dentro das casas históricas. Uma ótima opção para quem se interessa pelo assunto é o tradicional Festival da Cachaça, Cultura e Sabores, que acontece anualmente no mês de agosto.

SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES

A pequena cidade de cerca de 12 mil habitantes localizadas na Região dos Imigrantes do Espírito Santo é uma das maiores produtoras de cachaça do país! O estimado é que seja uma fábrica para cada 1.200 moradores. A quantidade de marcas localizadas na região ajudou o Espírito Santo a se consagrar como o terceiro estado brasileiro em relação à produção de cachaça. Por causa disso, roteiros turísticos nunca deixam de incluir paradas a uma ou duas fábricas abertas para visitação.

Rota da Cachaça

O estado da Bahia possui uma rota turística voltada para a iguaria desde 2017. O passeio abrange vários municípios como Feira da Mata; Paramirim; Caculé; Jussiape; Mucugê; Piatã, dentre outros, com cachaças de renome nacional. Todas com premiações nacionais e selo de qualidade do Ministério da Agricultura. Segundo a Secretaria de Turismo, são 18 municípios que produzem 19 diferentes tipos de cachaça artesanais, entre marcas nacionais e locais. Em Rio de Contas, a Fazenda Vaccaro, produtora de uma das bebidas mais famosas do estado, a Serra das Almas, tornou-se quase que um roteiro obrigatório de turistas que visitam a região. A propriedade oferece serviço de hospedagem e day use, e inclui atrativos como passeios pelas plantações de cana e de frutas, alambique e adega.

Fonte: Ministério do Turismo