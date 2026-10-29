Ruínas de quase 250 anos escondem história de incêndio e caça ao tesouro no ES

Em Viana, na Região Metropolitana da Grande Vitória, um cenário de paredes antigas e marcas do tempo revela um destino que une turismo, história e mistério. São as Ruínas da Capela de Belém, um patrimônio construído há quase 250 anos que resistiu a incêndio, desmoronamentos e até a escavações motivadas pela busca de um suposto tesouro.

Localizado no bairro Jucu, próximo à BR-101 Sul, o monumento é uma opção de passeio para quem deseja conhecer um pouco mais sobre o passado do Espírito Santo. No alto de uma colina, os vestígios da antiga Igreja Nossa Senhora de Belém preservam parte da arquitetura colonial e despertam a curiosidade dos visitantes.

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A história do local começou em 1780, quando o fazendeiro Torquato Martins de Araújo construiu a igreja na antiga Fazenda Belém, propriedade que ganhou destaque na região durante o século XIX. Desde então, o templo passou por acontecimentos que transformaram sua estrutura e deram origem às ruínas que podem ser visitadas atualmente.

Incêndio, rodovia e uma misteriosa caça ao tesouro

Foto: Alissandra Mendes/aquinoticias.com

A história das Ruínas de Belém ganhou um capítulo de destruição em 1880, quando um incêndio atingiu a igreja e comprometeu parte de sua arquitetura.

Apesar dos danos, foram realizadas tentativas de restauração em 1942 e 1951, na tentativa de recuperar o patrimônio.

Entretanto, a construção da BR-101, a partir da década de 1950, trouxe novos impactos. Um corte realizado no terreno próximo à sacristia comprometeu a estabilidade do edifício, provocando o desmoronamento de parte da estrutura, incluindo o altar-mor e a sacristia.

Além dos danos causados pelo incêndio e pelas obras da rodovia, a antiga igreja também foi alvo de uma curiosa caça ao tesouro.

Segundo relatos históricos, a crença de que existia um tesouro enterrado no interior do templo motivou escavações que agravaram a deterioração do patrimônio. Durante as buscas, o piso foi danificado e as paredes chegaram a ser perfuradas. A Gazeta+1

O episódio acrescentou um elemento de mistério à história da capela, que continua despertando a curiosidade de quem visita o local.

Ruínas de Belém são um atrativo turístico em Viana

Apesar das transformações sofridas ao longo dos anos, parte da construção permaneceu de pé, preservando características da arquitetura religiosa do período colonial.

Em novembro de 1993, as Ruínas da Igreja Nossa Senhora de Belém foram tombadas pelo Conselho Estadual de Cultura, em reconhecimento à sua importância histórica para o Espírito Santo.

O espaço também integra o patrimônio turístico de Viana, município que reúne igrejas históricas, manifestações culturais e paisagens naturais.

As ruínas recebem visitantes interessados em história, arquitetura e fotografia. O conjunto arquitetônico, localizado no alto de uma colina, proporciona uma experiência de contemplação e contato com a memória capixaba. ipatrimônio+1

Como visitar as Ruínas da Capela de Belém?

Para quem deseja conhecer o local, as Ruínas de Belém ficam no bairro Jucu, em Viana, a aproximadamente quatro quilômetros do trevo de ligação entre as BRs 101 e 262.

Segundo a Prefeitura de Viana, o acesso é pavimentado, e o entorno do monumento conta com paisagismo implantado pelo município.

A visitação é permitida durante todo o dia, oferecendo aos turistas a oportunidade de observar de perto os vestígios da antiga igreja e conhecer parte da história da região. ES

Mais do que um conjunto de paredes antigas, as Ruínas da Capela de Belém representam um testemunho da formação histórica do Espírito Santo. Entre relatos de incêndio, transformações e uma suposta caça ao tesouro, o destino é uma opção para quem busca passeios culturais fora dos roteiros mais tradicionais do estado.

Com informações do Ipatrimônio e da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

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