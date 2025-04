Semana Santa: Alfredo Chaves te espera com aventura, fé e delícias

Com a chegada do feriado da Semana Santa, Alfredo Chaves se apresenta como o destino ideal para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e experiências culturais e gastronômicas autênticas. Localizado entre montanhas e vales exuberantes, o município oferece diversas opções de lazer, descanso e sabor, perfeitas para toda a família.

Entre os atrativos naturais, estão as belíssimas cachoeiras, como a imponente Engenheiro Reeve, em Matilde, e a charmosa Vovó Lúcia, no distrito de Ibitiruí. Para os mais aventureiros, a rampa de voo livre em Cachoeira Alta é um convite a apreciar, das alturas, as belezas do município.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Alfredo Chaves

Além disso, Alfredo Chaves também guarda relíquias da sua história, como a centenária Estação Ferroviária de Matilde, ideal para fotos, caminhadas e um passeio no tempo. As igrejas espalhadas pelo interior encantam com sua arquitetura tradicional e o simbolismo que atravessa gerações, tornando o clima da Semana Santa ainda mais especial.

A paisagem de interior convida ao descanso nas pousadas aconchegantes cercadas por matas e montanhas, onde o clima ameno torna a estadia ainda mais agradável. Para os amantes da natureza, trilhas por matas preservadas e corredeiras de rios que margeiam as estradas oferecem opções de ecoturismo e contemplação.

E não dá para falar da Semana Santa sem citar da canjica e da típica torta alfredense, presente em todos os lares. Um prato que resgata a tradição dos antepassados. Servida em diversos restaurantes da cidade, ela é preparada com palmito, bacalhau e um toque especial de temperos locais, sendo um verdadeiro símbolo da fé e da cultura alfredense.

