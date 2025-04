Turismo Rural em Cachoeiro: natureza, tradição e sabores do interior

Cachoeiro de Itapemirim, conhecida por sua rica cultura e belezas naturais, tem se destacado no cenário do turismo rural capixaba. Com paisagens deslumbrantes, tradições preservadas e uma culinária típica de dar água na boca, o interior do município oferece experiências únicas para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza.​

Explore o turismo rural em Cachoeiro:

Burarama: um refúgio bucólico

Localizado a 37 km do centro, o distrito de Burarama é um dos destinos mais procurados por turistas que desejam vivenciar o ambiente rural. A região é conhecida por suas paisagens exuberantes, trilhas ecológicas e pela produção de cachaças artesanais renomadas, como Floresta, Burarama e Mula Preta

Os visitantes podem explorar monumentos naturais como a Pedra da Ema e a Pedra do Cruzeiro. Eventos tradicionais, como o Encontro de Trilheiros e a Folia de Reis, mantêm viva a cultura local e encantam quem passa por lá.​

São Vicente: aventuras e devoção

A 40 km da sede do município, o distrito de São Vicente se destaca por suas belezas naturais e atrações turísticas. A Cachoeira Alta, com uma queda de 100 metros, e a Pedra da Penha, ponto mais alto de Cachoeiro com 1.200 metros de altitude, são alguns dos destaques.

Foto: Prefeitura de Cachoeiro

A região também é palco de manifestações religiosas, como a tradicional subida à Pedra da Penha em homenagem à Nossa Senhora da Penha, atraindo fiéis e turistas. A economia local é baseada na agricultura familiar, com destaque para a produção de café arábica.

Iniciativas sustentáveis e desenvolvimento

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), tem investido em projetos para fomentar o turismo rural, promovendo capacitações para empreendedores e integrando o turismo rural à infraestrutura urbana.

Eventos como a Exposul Rural também são plataformas importantes para divulgar as atrações do interior, fortalecendo a economia local e atraindo investimentos.

Planeje sua visita

Para quem deseja explorar o turismo rural em Cachoeiro de Itapemirim, é possível consultar o mapa turístico rural disponível no site oficial da prefeitura. A cidade oferece uma combinação perfeita de natureza, cultura e hospitalidade, proporcionando experiências inesquecíveis para todos os visitantes.

Leia também: Café e oração em uma das vistas mais espetaculares do Espírito Santo!