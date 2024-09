Setembro: veja atrações que você pode curtir em cada região do Brasil neste mês

Mais um mês chega com opções de eventos para todos os gostos nas cinco regiões do Brasil. Como de costume, o Ministério do Turismo separou algumas das atrações cadastradas pelos municípios em seu calendário colaborativo de eventos para auxiliar os turistas que desejam se programar e prestigiar atrações de vários cantos do país. Clique aqui para acessar e ver as programações para o ano todo.

SUL – Começando pela Região Sul do Brasil, o município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, recebe o Festival da Primavera, de 6 a 22 de setembro. O tradicional evento tem entrada gratuita e começa com exposição de produtos de paisagismo e jardinagem, além de teatro, recreação infantil e shows musicais. Durante o Festival da Primavera, a Rua Coberta se transforma em uma grandiosa feira de jardinagem e paisagismo, mostrando porque Nova Petrópolis é conhecida como Jardim da Serra Gaúcha.

No Paraná, o município de Foz do Iguaçu recebe a 5ª Etapa do 8º Circuito Regional de Cicloturismo, no dia 15 de setembro. Esta é a edição especial “Caminhos do Iguaçu”, uma maneira muito saudável, econômica e ecológica de se fazer turismo sobre duas rodas. O evento oferece aos participantes uma atividade agradável de lazer e diversão juntamente com a família e amigos, em perfeita harmonia com o meio ambiente para demonstrar o que o município de Foz do Iguaçu tem de melhor.

SUDESTE – Entre os dias 5 a 8 de setembro, o município de Itamonte, em Minas Gerais, recebe o Festival Gastronômico e Cultural: Minas, Fogão e Viola. O evento busca incentivar e resgatar a cultura regional mineira, fortalecendo a identidade e ampliando o conhecimento em relação à gastronomia local, literatura, música típica, cultura popular e histórias de um povo acolhedor e festeiro. Este resgate dos costumes mineiros e de sua história vem acompanhado de uma trilha sonora que caracteriza a própria arte regional trazendo, assim, a viola caipira como principal convidada, que leva em seu bojo a verdadeira música popular brasileira, entoadas em canções marcantes de puro amor.

No estado do Rio de Janeiro, a atração fica por conta do município de Arraial do Cabo, que recebe a Feira Turística e Cultural da Massambaba, dos dias 21 a 24 de setembro. O evento voltado para o público em geral, promove geração de renda e fortalecimento dos pequenos empreendedores, além de uma opção de interatividade entre municípios. A feira apresenta produtos artesanais de vários ramos representando a arte e a cultura do estado.

CENTRO-OESTE – Dos dias 08 a 14 de setembro, o município de Sinop, no Mato Grosso, recebe o Festival de Praia de Sinop. O evento de lazer e turismo ocorre em uma praia de água doce, às margens do Rio Teles Pires, que se se estende por 1.370 km de comprimento, atravessando os estados de Mato Grosso e Pará. O local fica distante 20 km do centro da cidade de Sinop com opções de banho de rio, música, atividades esportivas e lazer para a população. Em 2024, o evento também faz parte da comemoração aos 50 anos de fundação da cidade e contará com vários shows nacionais.

Já nos dias 14 e 15, o município de Jataí, em Goiás, será palco do Torneio de Pesca das Àguas Thermais. O evento é o maior torneio de pesca misto (homens e mulheres) do centro-oeste do país, com mais de dois mil inscritos e R$ 150 mil em premiação. A atração reúne participantes de vários estados e milhares de visitantes no Polo Turístico Vale do Paraiso.

NORDESTE – Na Bahia, o município de Paulo Afonso recebe, entre 13 e 15 de setembro, a Copa Vela. Durante os três dias de evento acontecerão competições esportivas de vela no Rio São Francisco e shows de artistas nacionais, atraindo milhares de pessoas para participar do que é conhecido na região como um carnaval fora de época.

Já no município de Canindé, no estado do Ceará, entre o dia 27 de setembro e 04 de outubro acontece a Festa São Francisco das Chagas. O evento religioso é realizado anualmente desde o século IXX reunindo fiéis devotos do Santo de Assis no maior santuário franciscano das Américas e segundo maior santuário franciscano do mundo. Ao todo são dez dias de novenas, festividades, procissões e momentos de fé e devoção através da chegada de romeiros em caminhada ou entrega de ex-votos (objetos entregues em agradecimento ao cumprimento de uma promessa feita a São Francisco).

NORTE – O estado do Acre recebe em sua capital, Rio Branco, o Festival Internacional de Cultura, Artes e Teatro (Ficate), dos dias 16 a 22 de setembro. Trata-se de um dos maiores festivais internacionais de cultura, arte e teatro da região, que celebra a criatividade e o talento dos artistas latino-americanos e oferece uma oportunidade única para os visitantes mergulhares na essência cultural da América Latina.

Nos dias 14 e 15, o município de Ananindeua, no Pará, recebe o Festival Ananin de Gastronomia. O evento reunirá, na Orla de Ananindeua, os diversos sabores que fazem parte da gastronomia local. O festival visa impulsionar o turismo gastronômico da cidade em dois dias de festejo.

Calendário de atrações no Brasil

O calendário de eventos do MTur é construído de forma colaborativa por todos os municípios e regiões do país. Os gestores que quiserem ter seus eventos cadastrados precisam apenas acessar o link https://www.turismo.gov.br/agenda-eventos/views/calendario.php e seguir o passo a passo.

O objetivo é divulgar os eventos turísticos brasileiros e agregar valor à imagem dos nossos destinos, além de fornecer informações de qualidade sobre a oferta turística do Brasil, que possam ser úteis ao turista no momento de planejar suas viagens.

Fonte: Ministério do Turismo