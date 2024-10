Sinalização turística transforma Espírito Santo em destino mais acessível e seguro

A sinalização turística é um fator crucial para o desenvolvimento do turismo em qualquer região e no Espírito Santo não é diferente. Com o programa Caminhos do Turismo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), tem investido fortemente na melhoria da infraestrutura viária, priorizando destinos de grande potencial turístico. A iniciativa visa não apenas a aprimorar a mobilidade dos turistas, mas também a promover o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida das comunidades locais.

A proposta do programa é modernizar as estradas e facilitar o acesso a destinos turísticos em regiões rurais e urbanas. Além de melhorar a segurança viária, o Caminhos do Turismo incentiva o agroturismo, transformando propriedades rurais em pontos de visitação. Dessa forma, cria-se uma cadeia de oportunidades de emprego e geração de renda, fortalecendo a economia local e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das regiões atendidas.

Em dezembro de 2023, a Setur concluiu a sinalização turística no município de Fundão, facilitando o acesso de visitantes aos principais pontos turísticos da cidade. Já em 2024, os municípios de Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Irupi, Jerônimo Monteiro e Muqui receberam investimentos em sinalização, ampliando o leque de destinos turísticos bem estruturados no Espírito Santo.

Medida inédita no Espírito Santo

Outro marco significativo do programa será o lançamento, em novembro deste ano, de uma Ata de Registro de Preço (ARP) para a sinalização turística em todo o Estado. Essa medida inédita no Espírito Santo permitirá maior agilidade e eficiência na contratação de serviços de sinalização, beneficiando diversas regiões turísticas com melhorias no acesso e na visibilidade dos atrativos.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destaca a relevância da iniciativa: “A sinalização turística é uma ferramenta essencial para tornar nossos destinos mais acessíveis, seguros e atrativos aos visitantes. O Caminhos do Turismo tem desempenhado um papel fundamental ao integrar nossas regiões, promover o turismo rural e valorizar as belezas naturais do Espírito Santo. Com a nova Ata de Registro de Preço, vamos ampliar esses avanços, garantindo que todas as nossas regiões estejam sinalizadas e prontas para receber turistas de forma organizada e segura”, afirmou.

Fonte: SETUR ES