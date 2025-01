Trenzinho das Alegrias: vagão de trem que te leva ao Convento da Penha

O Convento da Penha, um dos pontos turísticos e religiosos mais emblemáticos do Espírito Santo, conta um novo meio de transporte para acesso ao Campinho: o Trenzinho das Alegrias. Trata-se de um veículo com o formato de um vagão de trem e tem como principal objetivo proporcionar aos visitantes, um passeio contemplativo. O Trenzinho é também uma homenagem à Nossa Senhora das Alegrias, a Padroeira do Espírito Santo.

A ideia é que os passageiros do Trenzinho (especialmente as crianças) possam embarcar numa viagem pela história, pelas belezas naturais e encantadoras do Convento, além de se divertirem com um trajeto mais voltado para o turismo religioso.

Assim, a proposta do Trenzinho é proporcionar uma experiência única, unindo turismo religioso e diversão em um trajeto que conecta os devotos à história e às maravilhas naturais do Convento da Penha. Os passageiros podem esperar uma viagem que transcende o transporte comum, permitindo um contato mais profundo com a espiritualidade e a história franciscana.



A passagem para acesso ao Trenzinho é acessível, e custa R$10 (subida ou descida). Os interessados podem comprar os bilhetes direto na portaria do Convento, onde também é possível comprar bilhetes para transporte das vans. Ou seja, para subir e descer de Trenzinho, o passageiro vai pagar R$20. De acordo com informações divulgadas pelo Convento da Penha, o Trenzinho das Alegrias funciona diariamente, das 8h ás 17h.

Conheça o Trenzinho das Alegrias do Convento da Penha:

Fotos: Divulgação Convento da Penha