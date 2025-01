Três lindas lagoas para curtir e se refrescar no Sul do Espírito Santo

Se você está em busca de um refúgio tranquilo e refrescante no Sul do Espírito Santo, as lagoas da região são o destino perfeito. Com águas cristalinas e paisagens deslumbrantes, esses locais oferecem uma experiência única para quem quer se conectar com a natureza e desfrutar de momentos de lazer. Descubra três lagoas imperdíveis no Sul do ES, ideais para relaxar, nadar e explorar a beleza natural que só essa parte do estado pode oferecer. Então, prepare-se para mergulhar nessa verdadeira joia do turismo capixaba!

Lagoa do Siri

A Lagoa do Siri, localizada em Marataízes, Espírito Santo, é o destino ideal para um dia de lazer em família. Com águas tranquilas e seguras, a lagoa oferece um ambiente perfeito para crianças brincarem e nadarem sem preocupações. Além disso, é um local procurado para a prática de esportes náuticos e pesca, sendo um dos pontos mais movimentados do sul do estado.

Situada a 9 km do centro de Marataízes, na Região Turística da Costa e da Imigração, ela encanta os visitantes com sua beleza natural. A vista panorâmica da lagoa, já visível da rodovia, impressiona quem passa por ali.

Com uma faixa de areia dourada e rodeada por coqueiros, a Lagoa do Siri possui uma atmosfera tropical única. A infraestrutura do local é outro atrativo, com quiosques, bares e restaurantes que garantem conforto para os visitantes. As mesas e cadeiras dispostas à margem e até dentro da lagoa tornam o ambiente ainda mais convidativo para quem deseja relaxar.

Lagoa Guannandy

Com suas águas calmas e margens adornadas por vegetação nativa, é o destino perfeito para quem busca escapar do estresse cotidiano e se reconectar com a natureza. O acesso é fácil, a partir do centro de Itapemirim, todo pavimentado até a entrada da prainha. Vale ressaltar que a entrada é gratuita!

Foto: Reprodução Instagram @belezasdeitapemirim

Lagoa Guannandy tem uma área de 695 mil metros quadrados de extensão, que se espalha formando “sete pontas”, o motivo de ser conhecida popularmente como “Lagoa das Sete Pontas”. Portanto, trata-se do principal atrativo da região, além das praias. A área apresenta importantes remanescentes de restinga, em especial, da mata seca.

Se você é amante do ecoturismo, o local oferece inúmeras atividades ao ar livre. Caminhadas pelas trilhas ao redor da lagoa revelam paisagens lindas, ideais para quem gosta de fotografia de natureza. Além disso, há espaço para piqueniques em família e momentos contemplativos à beira d’água.

Lagoa de Marobá

A lagoa natural de água doce em frente ao mar é um brinde para os banhistas! Um dos destaques naturais de Presidente Kennedy, a lagoa encantadora é sucesso garantido entre as crianças, que preferem se banhar e brincar em suas águas calmas.

Com águas tranquilas e rodeada por vegetação nativa, é um convite para quem gosta de apreciar a natureza em sua forma mais pura. É possível fazer passeios de caiaque, nadar ou simplesmente relaxar nas margens.

Foto: Divulgação

Dessa forma, o ambiente calmo e a proximidade com a praia tornam a Lagoa de Marobá um destino único. Lá o turista pode aproveitar tanto as águas salgadas do mar quanto as águas doces da lagoa em um só dia. O local oferece boa infraestrutura de quiosques e bares.

A saber, a lagoa calma e de água fresca, é formada por meio de córregos do interior do município, e percorre toda extensão da comunidade de Marobá. Além disso, a lagoa serve de limite entre os municípios de Presidente Kennedy e Marataízes.