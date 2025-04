Trilha do Mel: natureza, aventura e paisagens exuberantes em Rio Novo

Se você está procurando um refúgio encantador em meio à Mata Atlântica, com direito a trilhas, mirantes, produção de mel e um mergulho na natureza preservada, o destino perfeito pode estar mais perto do que imagina: o Sítio Veronez, no distrito de Princesa, em Rio Novo do Sul.

A principal estrela do local é a Trilha do Mel — e o nome não é à toa. Com cerca de 12 km de extensão, o percurso oferece uma verdadeira imersão sensorial na biodiversidade da região. São flores silvestres, árvores centenárias, cantos de pássaros e, claro, muitas abelhas (sem perigo, fique tranquilo!). O ponto mais alto da aventura é o pico a 930 metros de altitude, com uma vista de tirar o fôlego.

Mas o passeio não para por aí! O sítio abriga um orquidário cheio de cores e formas impressionantes, uma piscina natural perfeita para refrescar o corpo e, é claro, o famoso apiário da família Veronez, onde o visitante pode conhecer de perto todo o processo artesanal de produção de mel, pólen e outros derivados das abelhas.

Para viistar o local é necessário realizar um agendamento. Sendo assim, basta entrar em contato com Lucas pelo telefone (28) 99882-0268 ou via Instagram @sitio_veronez. Também é possível agendar com o guia de turismo Ramon Marconcini: (28) 99973-8141.

Como chegar

Partindo do centro de Rio Novo do Sul, há três rotas possíveis para chegar ao distrito de Princesa:

Pela BR-101, via Iconha: 38 km

Pelo interior de Rio Novo, passando por Palmital e subindo por Bom Destino: 33 km

Pela Rota da Juçara, via São Vicente e Vila Alegre, passando por Monte Alegre: 29 km

O Sítio Veronez está a apenas 1 km do Mirante de Princesa, na rodovia ES-375 — outro ponto imperdível pra quem curte paisagens panorâmicas de vales e montanhas.

Dica Extra

Depois da trilha, que tal uma boa comida caseira com vista? A comunidade de Princesa também abriga o restaurante e pousada Zucco, bem em frente ao mirante, onde é possível almoçar ou até passar a noite rodeado pela paz do interior capixaba.

