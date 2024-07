Turismo no ES: votação vai eleger as sete maravilhas de Cachoeiro

Que tal ajudar a escolher os principais atrativos turísticos da Capital Secreta do Mundo? Uma votação popular vai eleger as sete maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim. Os monumentos escolhidos representarão pontos de interesse turístico, empreendedorismo sustentável e cultural do município.

Quem quiser participar da votação deverá indicar até três locais ou atrações que considerem merecedoras do título de “Maravilha de Cachoeiro de Itapemirim”. As indicações podem ser feitas por meio do formulário disponível no endereço eletrônico: https://forms.gle/cgpVjf89ohb8ybEx8 ou no site oficial da ACISCI (acisci.com.br), até o dia 31 de agosto.

Os cachoeirenses pode indicar atrativos naturais, como cachoeiras, montanhas e paisagens, além de atrativos culturais, como monumentos históricos, centros culturais, festas tradicionais, gastronomia e personalidades.

A iniciativa é de parceria do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci). Entre as indicadas, o Conselho Municipal de Turismo selecionará 15 atrações.

As Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim

Sendo assim, a população poderá votar nas sete atrações favoritas entre as 15 selecionadas através de uma enquete disponível no site da Acisci.

Portanto, a Acisci anunciará os resultados em uma cerimônia oficial, com transmissão ao vivo nas suas redes sociais, em novembro. Aliás, o município promoverá as Sete Maravilhas eleitas em materiais promocionais turísticos junto à campanha de Natal.

O objetivo é promover os atrativos turísticos do município a nível regional e nacional. Além disso, também estimular a participação da comunidade local na valorização e preservação das riquezas naturais e culturais.

Além disso, a ação visa aumentar o fluxo de visitantes e potencializar o desenvolvimento econômico da região através do turismo, estimular empreendimentos locais adotarem medidas sustentáveis e responsáveis. Por fim, também vai fortalecer a economia e preservar o patrimônio cultural e natural, atrair turistas conscientes e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.

Projeto ‘revelou’ os principais atrativos da cidade

O projeto Revelar – Cachoeiro de Itapemirim, idealizado pelo AQUINOTICIAS.COM, pontuou e ‘revelou’ os principais atrativos turísticos da sede e do interior do município.

Para ajudar na escolha das sete maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim, o Guia A vai relembrar ao longo do mês, todos os atrativos da cidade, e que podem ser votados no projeto ‘Maravilhas de Cachoeiro’.