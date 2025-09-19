Turismo no Espírito Santo: o charme histórico do Circuito Três Santas

O Circuito Turístico Três Santas conecta Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina, três cidades que preservam a memória dos imigrantes europeus e oferecem uma experiência autêntica no Espírito Santo.

Com influências alemãs e italianas, o roteiro encanta pela combinação de história, gastronomia e paisagens naturais. Ao percorrer o circuito, os visitantes encontram museus, casarões coloniais, festas típicas e delícias que vão de pães e biscoitos caseiros a linguiças artesanais, queijos e sobremesas como strudel e kuchen.

Leia também: Cachoeiras, montanhas e cultura: roteiros imperdíveis no Espírito Santo

Localizadas a cerca de 50 km uma da outra, as cidades facilitam o deslocamento e criam um percurso ideal para quem deseja se aprofundar na cultura capixaba. Além da riqueza histórica, o cenário de montanhas e mata nativa transforma a visita em um refúgio perfeito para amantes da natureza.

O Circuito Três Santas é um mergulho nas raízes culturais que moldaram a região. Uma oportunidade de vivenciar tradições preservadas há gerações e descobrir como a herança europeia se mistura à identidade capixaba.