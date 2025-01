Turismo Social: confira os próximos passeios realizados pelo Sesc-ES

Com uma programação para toda a família, o Turismo Social do Sesc oferta pacotes turísticos para os melhores passeios e excursões, para dentro e fora do Espírito Santo.

A missão do Sesc na área do Turismo Social é a de criar possibilidades para que os comerciários, seus dependentes e o público geral conheçam o Brasil, democratizando o acesso a viagens, passeios e hospedagem, de forma que o maior número de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, e seus familiares, possam viajar com qualidade e preços acessíveis.

Confira a programação dos próximos roteiros no site: https://portal.sesc-es.com.br/turismo-e-lazer/excursoes-e-viagens/

Programação Turismo Social Fevereiro

Rota da Cerveja Artesanal em Domingos Martins

09 de fevereiro de 2025 (domingo)

Valor por pessoa a partir de R$ 145 (5X de R$ 29)

O pacote inclui transporte rodoviário ônibus ou micro-ônibus com banheiro; sorteio de brindes; guia de turismo credenciado.

O passeio terá duração de um dia, com saída pela manhã e retorno no fim da tarde. Será possível conhecer cervejarias locais que produzem rótulos premiados, combinando técnicas artesanais com ingredientes da região, entre elas: Cervejaria Barba Ruiva, Cervejaria Trarko Tap House, Cervejaria Mula Rouge, Confraria Chopp Grill, Cervejaria Ronchi Beer e Cervejaria Azzurra. Também participar de degustações exclusivas, explorando os diferentes estilos e aromas das cervejas, acompanhados de explicações sobre os processos de fabricação, e desfrutar de harmonizações gastronômicas, com experiências sensoriais inesquecíveis.

Ao longo do passeio, será possível contemplar a beleza natural das montanhas, explorar a cultura da agricultura familiar e mergulhar na história e nos sabores que fazem de Domingos Martins um destino único.

Parque do Ribeirão, o Vale da Lua Capixaba: um paraíso em Santa Leopoldina

15 de fevereiro de 2025 (sábado)

Valor por pessoa a partir de R$ 120 (5X de R$ 24)

O pacote inclui transporte rodoviário ônibus ou micro-ônibus com banheiro; sorteio de brindes; guia de turismo credenciado.

O Vale da Lua Capixaba fica localizado em Santa Leopoldina, na região do Parque Ribeirão dos Pardos. É uma propriedade privada que oferece aos visitantes um espetáculo único de rochas moldadas, que se estendem por cerca de 200 metros ao longo do rio que corta o local. Além disso, o vale é adornado por poços naturais cristalinos, quedas d’água e cachoeiras de tirar o fôlego. Entre elas, destaca-se a Cachoeira da Fumaça. Com seus impressionantes 40 metros de queda, é a maior da região e um dos principais atrativos para os amantes da natureza e da aventura. O passeio terá duração de um dia, com saída pela manhã e retorno no fim da tarde.

O nome curioso se deve às formações rochosas esculpidas pela erosão ao longo dos anos, criando um cenário que remete ao famoso Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Parque Aquático do Sesc Praia Formosa, em Aracruz

16 de fevereiro (domingo)

Valor por pessoa a partir de R$ 125 (criança) / R$ 160 (adulto) (5X de R$ 32)

O pacote inclui transporte rodoviário ônibus ou micro-ônibus com banheiro; sorteio de brindes; guia de turismo credenciado; ingresso no parque aquático e almoço.

O passeio contempla um dia no Sesc Praia Formosa, em Aracruz, com diversão para toda a família. Lá será possível usufruir de todas as atrações do parque aquático: piscina adulto e infantil, toboáguas, chafariz, kamikazes, rio lento, rampa molhada, entre outros brinquedos, área verde com trilha ecológica, praças temáticas, lanchonetes e toda a estrutura do Sesc.

Alfredo Chaves e seus encantos

23 de fevereiro (domingo)

Valor por pessoa a partir de R$ 145 (5X de R$ 29)

O pacote inclui transporte rodoviário ônibus ou micro-ônibus com banheiro; sorteio de brindes; guia de turismo credenciado.

Alfredo Chaves é um lugar onde a natureza e a história se encontram, proporcionando uma experiência inesquecível para visitantes de todas as idades. O passeio terá duração de um dia, com saída pela manhã e retorno no fim da tarde. O roteiro contempla visita ao Mirante e à Cachoeira de Matilde, além da Estação Ferroviária, com informações sobre a história e a cultural local. Na sequência, uma parada na famosa propriedade da Tia Virgínia, para os apreciadores de produtos artesanais e caseiros, com variedade de biscoitos, geleias, pães, bolos, etc. Para finalizar, parada para banho e diversão na Cachoeira Vovó Lúcia.

Mais informações:

WhatsApp – (27) 99771-2150 | Telefone – (27) 3194-0340 | E-mail: [email protected]