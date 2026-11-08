Um litoral, três experiências: conheça os balneários que encantam turistas em Anchieta
Entre praias, piscinas naturais, gastronomia e comunidades pesqueiras, os destinos são opções para quem deseja aproveitar o litoral capixaba e conhecer suas tradições.
O município de Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, reúne três balneários que oferecem diferentes experiências aos turistas: Iriri, Castelhanos e Ubu. Entre praias, piscinas naturais, gastronomia e comunidades pesqueiras, os destinos são opções para quem deseja aproveitar o litoral capixaba e conhecer suas tradições.
Com aproximadamente 30 quilômetros de costa e 23 praias, Anchieta combina atrativos naturais, infraestrutura turística e manifestações culturais. Cada balneário apresenta características próprias, permitindo ao visitante explorar diferentes paisagens e atividades durante uma mesma viagem.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Iriri combina praias, gastronomia e eventos culturais
Um dos destinos turísticos mais conhecidos de Anchieta, o balneário de Iriri atrai visitantes pela variedade de praias, infraestrutura e programação de eventos ao longo do ano.
A Praia Costa Azul é uma das principais opções para quem busca conforto à beira-mar. Com orla organizada, banheiros e serviços de apoio, o local recebe turistas interessados em aproveitar o dia com tranquilidade.
Já a Praia da Areia Preta preserva uma importante ligação com a cultura pesqueira. No local, visitantes podem acompanhar a tradicional puxada de arrasto de peixe, prática que faz parte da história da comunidade.
A praia também reúne praticantes de esportes como skimboard e altinha. Para quem prefere um ambiente mais sossegado, a Praia dos Namorados oferece uma alternativa para descansar e apreciar a paisagem.
Além dos atrativos naturais, Iriri movimenta o turismo com festivais gastronômicos, apresentações musicais e feiras de negócios, que ajudam a atrair visitantes em diferentes períodos do ano.
Castelhanos oferece piscinas naturais e experiências gastronômicas
Outro destaque do turismo em Anchieta é o balneário de Castelhanos, conhecido pelas piscinas naturais que se formam entre as rochas durante a maré baixa.
Essas pequenas piscinas, popularmente chamadas de poçinhas, estão entre os atrativos procurados por famílias que desejam aproveitar momentos de lazer junto ao mar.
O balneário também conta com infraestrutura de apoio aos visitantes, incluindo banheiros e espaços destinados ao atendimento turístico.
A gastronomia é outro atrativo de Castelhanos. O tradicional Festival da Moqueca Capixaba valoriza a culinária regional e contribui para movimentar restaurantes, comerciantes e serviços turísticos.
Para completar o passeio, a Praia da Boca da Baleia oferece um cenário para contemplar o pôr do sol. O encontro entre o mar, as formações naturais e as cores do fim de tarde atrai visitantes interessados em apreciar a paisagem e registrar fotografias.
Ubu preserva tradições pesqueiras e praias cercadas pela natureza
Para quem procura uma experiência ligada à cultura local, o balneário de Ubu apresenta uma combinação de praias, gastronomia à base de frutos do mar e tradições das comunidades pesqueiras.
Além da praia principal, o visitante pode conhecer a Praia Tiquiçaba e a Praia do Além, esta última procurada por praticantes de surfe.
A região também se destaca pelo desenvolvimento de iniciativas relacionadas ao turismo de base comunitária, especialmente na conexão entre Ubu e a comunidade vizinha de Parati.
Nesse modelo de turismo, os visitantes têm a oportunidade de conhecer o cotidiano dos moradores, as atividades da pesca artesanal e os costumes preservados ao longo das gerações.
Em Parati, a paisagem é marcada por embarcações de pesca e pelo modo de vida tradicional da comunidade. Durante a maré baixa, também é possível caminhar até uma pequena ilha próxima à praia, conforme as condições do mar.
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