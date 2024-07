Um pôr do sol de tirar o fôlego! Conheça mirante no Sul do ES

Se você quer um fim de tarde tranquilo, próximo à natureza e com uma vista deslumbrante, talvez o destino esteja bem perto de você. Entre Muniz Freire – ES e Castelo – ES, um mirante tem ficado conhecido na região, principalmente no horário de apreciar o do pôr do sol.

O mirante que se tornou um espaço de lazer e contemplação da natureza fica no distrito de São Cristóvão, pertencente à Muniz Freire. Saindo do centro da cidade e indo em direção para Castelo, o tempo estimado é de apenas 10 minutos de carro até o local. Algumas pessoas também se aventuram fazendo o trajeto caminhando ou de bicicleta.

Durante o dia, todo o percurso entrega belas paisagens naturais e a estrada é 100% acessível e asfaltada. Para encontrar o local certo de parar e apreciar a vista, é só visualizar a igreja de São Cristóvão, que fica bem ao lado. Aliás, a igreja é outro atrativo interessante que também se torna mais belo no momento do pôr do sol.

No último final de semana, o horário que o sol começou a descer e deixou a paisagem ainda mais bonita foi por volta de 17:00. Todavia, mesmo em outros momentos do dia o visual apresenta um mar de montanhas e uma visão de cima da cidade de Muniz Freire, que pode ser avistada bem ao fundo.

No local, pessoas vão em grupos, com crianças ou sozinhas, sempre para apreciar o show da natureza. Também vale a pena seguir um pouco mais adiante a estrada para Castelo e conferir outras paisagens espetaculares que a região do Caparaó proporciona em cada quilômetro.