Cidade do Caparaó irá construir o maior monumento da Bíblia do Estado

A maior Bíblia do Estado do Espírito Santo será construída na cidade de Ibatiba, no Caparaó capixaba. O monumento de quatro metros de altura e seis de largura será uma Bíblia aberta contendo dois versículos bíblicos.

A ordem de serviço para a construção do monumento ocorreu no último dia 25 de junho, durante um culto, na sede da Prefeitura. A princípio, o monumento atende a um pedido do Conselho de Pastores de Ibatiba (Copai) e custará aos cofres públicos R$ 190 mil.

Um sonho do povo de Deus

O prefeito da cidade de Ibatiba, Luciano Pingo (MDB), disse que a obra é um sonho do povo de Deus que está se tornando realidade.

“Uma obra sonhada pelo povo de Deus da Terra dos Tropeiros e que também se tornará cartão postal na BR 262. Serão quase 24 metros quadrados de monumento, confeccionado em formato de livro aberto e com um versículo em cada página”, frisa Luciano.

De um lado da Bíblia, será grifada a passagem de Atos 16; 31 – “Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa”, do outro, Atos 4; 12 – “E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.”

Novo ponto turístico

O pastor da Igreja Presbiteriana Renovada e presidente do Conselho de Pastores da cidade, Wellington Avelino dos Santos, afirma que, além de ser um monumento religioso, a Bíblia Gigante será mais um ponto turístico do município.

“Esse monumento será um marco para os evangélicos e católicos, para mostrar que essa cidade teme ao Senhor e à palavra de Deus. Creio que irá chamar a atenção. O monumento será turístico, assim como temos dos tropeiros, teremos o da Bíblia atraindo o turista”, diz o pastor.

O monumento será construído no Bairro Floresta, às margens da BR 262, na Avenida Afonso Cláudio, no centro da cidade. Além disso, a previsão de inauguração é o segundo domingo do mês de dezembro deste ano, quando é celebrado o dia da Bíblia em Ibatiba, segundo informou o pastor.

Foto: Divulgação | Prefeitura de Ibatiba