Capital das cachoeiras: três passeios imperdíveis para fazer em Iúna

Iúna é um dos mais belos recantos onde a paisagem, a gastronomia e os hábitos simples do meio rural se mantêm aos pés da Serra do Caparaó. Na região, a natureza foi prodigiosa: são dezenas de cachoeiras e quedas d’água em meio à vegetação abundante e formações rochosas que são destinos para trilhas e palcos como mirantes do Pico da Bandeira.

Além disso, uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa conferiu ao município o título de Capital Capixaba das Cachoeiras. Sendo assim, a cidade se torna agora um ponto turístico ainda mais importante do estado. Então, separamos três passeios imperdíveis para você que deseja conhecer mais desta região.

Cachoeira do Segredo, Iúna – ES

A região de Rio Claro, no município de Iúna – ES, guarda algumas das cachoeiras mais lindas do Espírito Santo. As águas cristalinas entre as montanhas capixabas atraem turistas de diversas partes. Sendo assim, muita gente busca hospedagem por lá. A hospedagem Cachoeira do Segredo é um lugar com camping e chalés que dão acesso exclusivo às principais cachoeiras de Rio Claro. Você pode se hospedar e ainda desfrutar de todas as belezas ao redor. Saiba mais.

Santuário Água Santa (Santa Luzia)

É um monumento rochoso natural, situado a 3km do centro da cidade de Iúna. O lugar abriga uma fonte de água cristalina considerada milagrosa e uma fenda entre pedras, muito procurada por quem gosta de Turismo Religioso. Sendo assim, para os que acreditam, a passagem por esta fenda tem o poder de redimir os pecados.

Como dia 13 de Dezembro é o dia que se comemora o Dia de Santa Luzia, a paróquia celebra uma Santa Missa no dia 13 de cada mês até que no dia 13 de dezembro promove um evento na Água Santa que movimenta toda a cidade. Além disso, são realizadas missas por várias comunidades, atraindo um público de aproximadamente 5 mil pessoas, que além de usufruir da “água santa”, também desejam passar pela Pedra do Pecado.

O Santuário da Água Santa funciona de Terça à Domingo, das 7h às 17h. Contudo, na Segunda-feira é fechado para manutenção. Além disso, todo dia 13 acontece missa às 7h.

Foto: Divulgação

Cafeteria Delícias do Caparaó

O espaço Delícias do Caparaó está localizado no Centro de Iúna – ES e encanta pelos detalhes. A decoração tem objetos rústicos, quadros que ilustram lavouras de cafés, plantas e muito mais. Além disso, o café é o protagonista do lugar e você pode encontrá-lo de diferentes tipos.

O cardápio é variado e conta com muitas opções de comidas e bebidas. Além disso, você pode escolher itens para levar para sua casa, como pães caseiros, biscoitos e cafés especiais. Falando neles, os cafés vendidos na Delícias do Caparaó são cultivados pela própria família dona do estabelecimento. Os proprietários produzem os grãos em Muniz Freire – ES e trazem para comercializar na cafeteria em Iúna.