Veja algumas dicas de saúde para curtir o restinho do verão

Com temperaturas elevadas, praias convidativas e muitas festas ao ar livre, é crucial adotar hábitos saudáveis para aproveitar ao máximo sem colocar a saúde em risco durante o verão. Sendo assim, a Agência de Notícias do Ministério do Turismo separou algumas dicas para você não ter sustos e aproveitar as férias de forma saudável.

O Ministério do turismo reforça que a hidratação é sempre um dos principais cuidados em altas temperaturas. Então, beber bastante água é essencial para manter o corpo hidratado, uma vez que perdemos líquidos rapidamente através do suor. Além de água, sucos naturais e água de coco também são excelentes opções para repor líquidos e eletrólitos.

Outra preocupação importante é a proteção contra os raios solares, que são particularmente fortes durante essa época do ano. Assim, o uso de protetor solar com um fator de proteção adequado para o tipo de pele é imprescindível. Além disso, ele deve ser aplicado regularmente ao longo do dia, especialmente se você estiver ao ar livre entre as 10h e as 16h. Isto acontece porque neste horário a radiação UV é mais intensa.

Além do protetor solar, chapéus, óculos de sol e roupas leves, que cubram a maior parte do corpo, são aliados importantes para evitar queimaduras solares e outros danos à pele.

A alimentação também merece atenção especial durante o verão. Prefira alimentos leves e frescos, como frutas, legumes e verduras, que não só ajudam a manter a hidratação como também fornecem nutrientes essenciais sem sobrecarregar o sistema digestivo. Evitar alimentos muito gordurosos ou pesados pode prevenir desconfortos como a indigestão, que tende a ser mais frequente com o calor.

Além disso, é importante estar atento aos sinais de insolação e exaustão pelo calor, condições sérias que podem ocorrer devido à exposição prolongada ao sol e ao calor extremo. Sintomas como dor de cabeça, náuseas, tontura e fadiga são indicativos de que é necessário buscar um ambiente fresco e hidratar-se imediatamente.

Seguindo essas orientações, o verão de 2025 pode ser aproveitado plenamente com saúde e alegria, permitindo que todos desfrutem das belezas naturais e das maravilhas que o Brasil tem a oferecer nesta vibrante estação.

Fonte: Ministério do Turismo