Veja as principais praias do Sul do Espírito Santo para curtir o verão

As altas temperaturas são um belo convite para curtir alguma praia pela região Sul do Espírito Santo. Por isso, nada melhor do que saber: quais são as principais praias do Sul do Espírito Santo para curtir o verão? Além das belezas tropicais, o estado possui uma rica gastronomia muito ligada às delícias que o mar proporciona. Principalmente representada pela tradicional moqueca e a torta capixaba.

Aliás, nesta época é no litoral que se concentra o maior número de visitantes, desde aqueles que pretendem sentir o vento e ouvir somente o barulho das ondas, até os que procuram muita curtição. Sendo assim, vamos descobrir quais são as principais praias do Sul do Espírito Santo para curtir o verão?

Anchieta

Anchieta possui 23 praias de águas cristalinas, onde são praticados a pesca submarina e o windsurf.

Foto: Reprodução / Instagram @ububeachoficial

Balneário de Ubu

Com águas calmas e claras e areia fina e compacta. Na ponta direita, ficam os arrecifes. No outro lado, o Pontal de Ubu, que oferece uma vista panorâmica da região. Além disso, perto dele fica a Lagoa do Surfe, de águas verdes, boas para o banho e para a prática de windsurf.

Balneário de Iriri

Com destaque para a Praia dos Namorados, a Costa Azul e a Praia da Areia Preta, é muito disputado no verão. O mar calmo, a água cristalina e a areia dourada convidam à prática de mergulho.

Iriri é uma das praias mas famosas da região Sul

Praia dos Castelhanos

Com larga faixa de areia, ondas fracas, recifes e vegetação rasteira. As piscinas naturais, com águas mornas, atraem crianças e adultos. A parte norte é semideserta e permite o camping selvagem.

Parati

Com um visual rústico e aconchegante, essa praia é ótima para os que gostam de contato com a natureza e descanso. Ainda é pouco frequentada por turistas, o que a caracteriza como um bom lugar para relaxar. Assim, com uma boa faixa de areia dourada, possui mar tranquilo e azul, ótimo para o banho. Além disso, amendoeiras e outras árvores enfeitam o local e fazem sombra para os visitantes.

Foto: Divulgação PMA

Piúma

Chegamos a Piúma, que responde pela produção de 95% das peças feitas de conchas consumidas no Brasil. Por isso, o artesanato da cidade, que usa as conchas como matéria-prima, tornou-se mundialmente famoso.

Praia Central de Piúma

Extensa, com cerca de 4 km, é rasa, possui ondas fracas e areia monazítica fina. Na maré baixa, possibilita caminhar dezenas de metros mar adentro com água pela cintura.

Ilhas do Gambá, dos Franceses, do Meio e dos Cabritos

A Ilha do Gambá é refúgio natural de aves e animais marinhos; a do Meio, própria para a pesca de arremesso. Por fim, a Ilha dos Cabritos é pequena e cercada de águas cristalinas.

Foto: Divulgação | Prefeitura de Piúma

Itapemirim

De Piúma aportamos em Itapemirim, cidade que faz parte da rota da Costa e da Imigração e é um raro recanto do Sul do Espírito Santo. Na cidade, o mar fica mais próximo das montanhas e o calor das areias das praias de Itaipava, Itaoca e Ilha dos Franceses contrasta com o clima ameno da região do Frade e da Freira, às margens da BR-101.

Praia de Itaipava

Em formato de enseada, a praia de Itaipava tem ancoradouro natural para barcos, ondas fracas e areia escura e fina. Sua colônia de pesca é a mais ativa da região. A região também possui boa infraestrutura para receber turistas, com diversas pousadas, local para camping e restaurantes.

Praia Itaoca

É dividida ao meio por uma pedra e constituída de duas enseadas. O trecho norte é quase deserto, com vila de pescadores e pedras nas extremidades. O trecho mais ao sul da praia possui quase 8 km de extensão e fica nas proximidades da foz do Rio Itapemirim.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapemirim

Praia Gamboa

Apesar de ser próxima ao centro de Itaipava, a praia é deserta a maior parte do ano, mas durante a temporada de verão, o local fica movimentado por conta do número de eventos e shows. Quiosques e barracas atendem aos turistas e moradores na alta temporada.

Marataízes

Agora chegamos a Marataízes, um dos mais destacados balneários da região Sul do Espírito Santo. Assim, a cidade tem umas das principais praias do Sul do Espírito Santo para curtir o verão.

Praia Central de Marataízes

Uma das praias mais frequentadas do município conquista turistas por sua beleza e localização privilegiada. Com grande espaçamento de areia, suas águas são tranquilas, de coloração esverdeada, ótima para o banho. Localizada no centro da cidade, em sua orla há diversos comércios e casas, oferecendo aos turistas diversas opções de bares e restaurantes, além de hotéis e pousadas próximas.

Lagoa e praia do Siri

Uma das praias mais conhecidas da cidade, atrai diversos visitantes por conta de sua beleza. Com uma boa faixa de areia dourada, possui águas tranquilas, de cor que varia entre o azul e o verde, dependendo do tempo. Dessa forma, é um ótimo lugar para mergulhar e as crianças podem banhar-se tranquilamente. Possui ótima infraestrutura com quiosques e bares que servem petiscos e bebidas para seus clientes.

Foto: Pammela Volpato

Praia da Barra

Com uma espaçosa faixa de areia fofa, possui águas de tom esverdeado, com leve agitação. É um bom lugar para ir com a família, podendo desfrutar de um ótimo dia na praia, seja tomando um delicioso banho de mar ou descansando. Contudo, é comum ver frequentadores praticando esportes como surfe, futebol e vôlei. Com boa infraestrutura, a praia dispõe de diversos quiosques e bares próximos, que atendem bem aos visitantes, servindo petiscos e bebidas.

Presidente Kennedy

Por fim, temos Presidente Kennedy, com o litoral no extremo sul do estado. A cidade possui belas praias em sua orla de 16 quilômetros de extensão.

Praia das Neves

Mar calmo e areias claras, próprio para crianças. Possui quiosques de sapê que dão um charme especial ao local. Sua orla possui 8 km de praia, que são pouco exploradas. Coberturas de palha espalhadas na areia garantem a sombra do sol de verão, com coco gelado e água fresca. Além disso, o trecho tem infraestrutura de camping e quiosques, restaurantes. Assim, é o ambiente ideal para o lazer em família.

Praia de Marobá

É a principal praia da cidade, cheia de falésias. Em sua orla existem diversas castanheiras. É o point dos esportes de verão, com rodeio e motocross. A praia é de mar aberto com uma lagoa natural de água doce de frente para o mar. Além disso, também possui quiosques com coberturas de palha espalhados na areia.