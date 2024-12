Cachoeiras do Caparaó são destino para quem busca natureza exuberante

O verão já chegou e é muito comum que as praias sejam os destinos mais procurados nesta época. Entretanto, se você não curte o litoral, as cachoeiras do Caparaó são o destino para quem busca natureza exuberante.

O Espírito Santo é repleto de belíssimas cachoeiras e o Guia A vai te mostrar algumas, localizadas em uma das regiões mais queridas e encantadoras do estado: o Caparaó! São 12 municípios que foram esta importante região Capixaba, reconhecida pela exuberância da natureza. Assim, é Impossível chegar à região e não sentir a energia contagiante dos moradores. Com suas tradições, fé e costumes, nos convidando a buscar nossas raízes, preservar nossa cultura e vivenciar de forma intensa cada momento, com muita paz e tranquilidade.

Além da hospitalidade, as belezas naturais são a principal atração da região. Então se você curte um ambiente menos agitado e rodeado de muito verde, este é o seu destino. Confira agora as principais cachoeiras da região e faça logo seu roteiro de viagem, pois o verão promete ser quente e se refrescar por lá pode ser a grande pedida da estação.

Conheça as cachoeiras do Caparaó

Muniz Freire

Cachoeira do Córrego de Santa Rosa

Também conhecida como cachoeira dos “Pimenta”, a Cachoeira do Córrego de Santa Rosa, em Muniz Freire, na região serrana capixaba, agrada pelas águas transparentes e piscinas naturais. A área de vegetação nativa é preservada e de fácil acesso (quase todo o trecho é calçado). Fica a 11 quilômetros da sede da cidade. A entrada é gratuita.

Alegre

Cachoeira da Fumaça

O município de Alegre, uma das portas de entrada para a região do Caparaó, apresenta como principal atrativo turístico a Cachoeira da Fumaça, que é a maior cachoeira do Estado com 144 metros de altura. Com acesso gratuito e sem a necessidade de agendamento prévio, a Cachoeira da Fumaça, situada no Parque Estadual de mesmo nome, em Alegre, oferece várias opções de lazer para aqueles que desejam passar o dia no local. É possível visitar os mirantes, praticar escalada e rapel, se banhar nas poças que a cachoeira forma, além de tirar belíssimas fotos para recordação.

Iúna

Cachoeira e Poço do Egito

Famosa nas redes sociais devido ao seu visual incrível, a cachoeira tem poços de águas verdes translúcidas, perfeitas para mergulhos. Além disso, conta com uma paisagem cinematográfica e atrai diversos visitantes. Nos arredores há restaurante e banheiro.

Parque Cachoeira das Andorinhas

Depois do Parque do Caparaó, o ponto turístico mais famoso de Alto Caparaó é o Parque Cachoeira das Andorinhas. O parque é cercado por vários hectares de matas e uma sucessão de quedas d’água e piscinas naturais e tem sua nascente localizada no parque nacional do Caparaó. A entrada é paga.

Cachoeira do Segredo

A Cachoeira do Segredo está localizada em propriedade particular, na Comunidade do Rio Claro, em Iúna, próxima à divisa com Minas Gerais. É um atrativo composto por duas cachoeiras muito bonitas, especialmente pelos poços de águas verdes cristalinas que são de encher os olhos.

Um ótimo lugar para passar o dia ou acampar, com atendimento acolhedor e infraestrutura de banheiros, camping, chuveiros quentes, Wi-Fi, estacionamento amplo e restaurante. Possui hospedagem com café da manhã, Wi-fi, chuveiro quente, área para churrasco e permite animais.

Cachoeira do Rogério

Eleita Pelo Parque estadual do Caparaó a cachoeira mais bonita da região, a Cachoeira do Rogério fica em Rio Claro, cerca de 12 km de Alto Caparaó-MG. Uma dica de ouro é visitar também o Poço do Egito, Poço das Antas e a Cachoeira do Segredo que ficam próximos à Cachoeira do Rogério.

Então você pode combinar estes destinos e o melhor é que no caminho você passa pela Cachoeira das Andorinhas e a Fazenda de café Ninho da Águia então dá para combinar com várias atrações. É proibido entrar nas cachoeiras com protetor solar , caixa de som, lanches ou qualquer produto ou objeto que agrida o Local e a pureza da água.

Parque Nacional do Caparaó

Vale Verde

A primeira parada do parque é também a de mais fácil acesso. O Vale Verde oferece uma incrível beleza natural, com cachoeiras, trilhas, piscinas naturais e até um mirante rodeado pela Mata Atlântica e uma trilha curta que leva a Gruta do Jacú. O Mirante do Jacu é o final da trilha do Vale Verde, e oferece uma bela vista da região. A trilha ao todo tem 800m, e é de nível fácil, sendo bem rápida e tranquila.

Cachoeira Bonita

Uma cachoeira que faz jus ao nome. Impressiona seus visitantes com uma queda d’água de 80 metros, que é dividida em dois degraus. Ao pé da cachoeira, você pode se refrescar nas águas cristalinas, que formam maravilhoso poço, com boa profundidade e largura. Perfeito para banho.

O rio que forma a cachoeira é o rio José Pedro, que é também a divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Para chegar na cachoeira, deve-se percorrer uma trilha de aproximadamente 300m, que na verdade é mais um caminho do que trilha.

Vale Encantado

Provavelmente o ponto mais famoso e visitado de todo o parque, mais até que o próprio Pico da Bandeira. Afinal, é um lugar fantástico e de fácil acesso, diferente do pico. Depois de chegar na Tronqueira, o acesso ao Vale Encantado é por uma trilha de cerca de 400m, de nível fácil e duração aproximada de 10 a 15 minutos. Aqui estão localizadas as lindas e famosas piscinas naturais do Parque Nacional do Caparaó.