Veja os destinos brasileiros que concorrem a 8 categorias em premiação internacional

Os destinos do Brasil estão concorrendo em oito categorias de uma das premiações mais importantes do turismo mundial: a Wanderlust Reader Travel Awards 2024, da revista britânica de mesmo nome. Em três delas, as localidades nacionais foram destacadas como os melhores do mundo e o Brasil concorre ainda como um dos destinos mais desejados fora da Europa.

As cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA) são candidatas ao título de “cidades mais desejadas” da premiação. A data deste ano é o dia seis de novembro. Além disso, o país também concorre nas categorias ‘Destino em Destaque” em: Natureza e Vida Selvagem; Aventura; Cultura; Gastronomia e Sustentabilidade. Aliás, a votação é aberta ao público através do site da premiação.

A premiação do Wanderlust Reader Travel Awards acontece há 23 anos e destaca os destinos, operadores turísticos e marcas de viagens mais desejados por viajantes.

Em 2023, mais de 91.000 leitores participaram das votações que teve o Brasil como o país mais desejável na categoria “Natureza e Vida Selvagem”. Além disso, o Brasil ficou em oitavo, entre os 10 países mais desejados por turistas de todo o mundo. Entretanto, para 2024, são esperados mais de 100.000 votos únicos.

Estrangeiros

Em 2024, o Brasil superou a marca dos quatro milhões de turistas internacionais chegando para visitar seus destinos. O resultado de janeiro a julho foi 10,4% maior que o do mesmo período do ano passado. O novo recorde reflete o resultado das ações do Ministério do Turismo e Embratur para ampliar a atração de estrangeiros ao país.

A Argentina foi o principal emissor de viajantes ao território nacional (1,8 milhão), seguida dos Estados Unidos (668,4 mil), do Chile (458,5 mil), do Paraguai (424,4 mil) e do Uruguai (334,7 mil). As principais portas de entrada no país ficaram por conta dos estados de São Paulo (1,2 milhão), Rio de Janeiro (868,3 mil), Rio Grande do Sul (647,7 mil), Paraná (573,5 mil) e Santa Catarina (328,2 mil).

Recordes

Os últimos resultados do turismo internacional no Brasil se somam a outros números positivos, como por exemplo, o de gastos de viajantes vindos de outros países. No primeiro semestre deste ano, foram R$ 20,9 bilhões (US$ 3,7 bi), segundo o Banco Central. O crescimento de janeiro a junho de 2024 é de 15% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Aliás, em 2023, o Brasil já havia batido recorde de receita: US$ 6,9 bilhões, superando 2014, ano da Copa do Mundo de Futebol em solo nacional.

Reforço

O Ministério do Turismo desenvolve várias ações e programas para fortalecer o desenvolvimento do setor e ampliar a presença de estrangeiros no Brasil. Uma delas é a melhoria da infraestrutura turística nacional. Em 2023, o MTur apoiou a realização de 510 obras no país, a exemplo da reforma de orlas, da pavimentação de vias e da construção de centros de eventos. Sendo assim, estes dispuseram de um investimento total de R$ 380 milhões do governo federal.

Outra iniciativa é a ampliação da malha aérea internacional, com a conquista de novos voos a destinos inéditos. Além disso, o aumento das frequências em rotas já operadas. O Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), por sua vez, lançado neste ano em parceria com a Embratur e o Ministério de Portos e Aeroportos, viabilizou, no primeiro edital, uma alta de 70 mil assentos em voos estrangeiros com destino ao Brasil entre outubro deste ano e março de 2025.

Fonte: Ministério do Turismo