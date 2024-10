Veja quais são os destinos mais procurados por turistas estrangeiros no Brasil

O jogo da NFL (sigla de National Football League, principal liga de futebol americano do mundo), que ocorreu no início de setembro na Neo Química Arena, provocou uma verdadeira corrida de passagens internacionais para São Paulo. Segundo levantamento da Embratur, a compra de passagens aéreas dos Estados Unidos para a capital paulista teve um aumento de 133% na primeira semana de agosto, em comparação ao mesmo período de 2023.

Passagens de Portugal, Reino Unido, Canadá, Chile e Argentina com destino a São Paulo na primeira semana de setembro também saltaram. Mas não é só São Paulo que atrai turistas. Segundo a Decolar, agência de viagens online, o top 10 de pacotes já vendidos para o segundo semestre de 2024 no Brasil são para as seguintes cidades:

Porto Seguro (que engloba distritos como Trancoso e Caraíva) (BA) Recife (PE) Salvador (BA) Maceió (AL) Porto Alegre (RS) Natal (RN) Rio de Janeiro (RJ) Fortaleza (CE) Foz do Iguaçu (PR) Florianópolis (SC)

Para além dos destinos paradisíacos, o Brasil é rota de grandes festivais de música, como o Rock In Rio, e de competições esportivas, como a Fórmula 1 — o que atrai também turistas brasileiros de cidades diferentes daquelas onde os eventos são realizados.

Turismo aquecido

A estimativa da Embratur, que responde ao Ministério do Turismo, é de que mais de 3 milhões de estrangeiros cheguem aos portos e aeroportos brasileiros no segundo semestre — o que faria o total de estrangeiros no país somar 6,4 ou 6,5 milhões até o fim do ano, no consolidado desde janeiro.

Mantida esta perspectiva, 2024 pode se tornar o melhor ano para o turismo brasileiro na série histórica, superando a marca de 6 milhões em 2018.

Segundo Daniela Araújo, diretora de Produtos em Destinos da Decolar, os números otimistas da Embratur convergem com dados de compras registrados por empresas do setor.

E de onde são esses turistas estrangeiros?

Segundo Araújo, os turistas estrangeiros que mais buscaram viagens para o Brasil são de:

Buenos Aires (Argentina)

Santiago (Chile)

Montevidéu (Uruguai)

Nova York (EUA)

Conectividade e real mais barato

O desempenho do turismo brasileiro face a entrada de estrangeiros em 2024 está relacionado a dois fatores principais:

aumento de rotas disponíveis;

depreciação cambial do real.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, diz que o Brasil ampliou em 19,9% a oferta de voos comerciais internacionais nos 7 primeiros meses de 2024, comparando-se com o mesmo período de 2023. O número de assentos disponibilizados para destinos brasileiros também registrou aumento no período.

Um caso que ilustra essa tendência é o estado do Ceará, onde a procura estrangeira ultrapassa em 22% a média nacional. No aeroporto internacional de Fortaleza, houve um aumento de 92% de turistas vindos dos Estados Unidos, com o restabelecimento da rota Fortaleza-Miami (EUA), da Latam; o novo voo Fortaleza-Orlando (EUA), da Gol; e o aumento da frequência do voo Fortaleza-Miami, da Gol.

A Embratur ainda destaca um pico no interesse de turistas vindos do Chile, à medida o número de assentos para voos entre o país andino e destinos no Brasil aumentaram cerca de 233% entre 2022 e 2024. Junto dos chilenos, argentinos e americanos são os que mais visitam o país.

Além da maior conectividade aérea, a desvalorização do real em relação ao dólar e a outras moedas emergentes ajuda a explicar o maior interesse de turistas estrangeiros por destinos nacionais.

Fonte: G1