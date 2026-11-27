Em meio às montanhas do Espírito Santo, um destino reúne história, cultura e memória em uma experiência que convida os visitantes a viajar pelo passado. Localizado em Três Pontões, zona rural de Afonso Cláudio, o Museu das Grandes Guerras é uma opção de passeio para quem deseja explorar o turismo histórico e cultural no interior capixaba.

O espaço preserva objetos relacionados à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, dois conflitos que transformaram a história da humanidade. A visita permite conhecer diferentes aspectos desses períodos e compreender como os acontecimentos impactaram a vida de soldados e civis. O realismo dos cenários chama a atenção dos visitantes.

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O acervo reúne uniformes militares, medalhas, armamentos, jornais, revistas, selos, fotografias, veículos e objetos pessoais. Entre peças originais e réplicas, a coleção proporciona uma experiência de aprendizado que vai além dos livros de história.

Uma coleção que atravessa gerações

Foto: Alissandra Mendes/aquinoticias.com

A história por trás do museu também faz parte da experiência turística. O alemão Rolf Hoffman dedicou cerca de 50 anos à formação do acervo, motivado pela própria trajetória familiar. Seu avô participou da Primeira Guerra Mundial, enquanto seu pai esteve na Segunda.

Parte das peças veio de heranças familiares, enquanto outras foram adquiridas ou recebidas por meio de doações. Após a morte de Rolf, em fevereiro de 2026, sua esposa, Dalva Kempin, assumiu a continuidade do trabalho e mantém o espaço aberto à visitação.

Uma viagem pela história

Foto: Alissandra Mendes/aquinoticias.com

Entre os diferenciais do museu estão os ambientes que reproduzem cenários históricos. Os visitantes podem conhecer uma representação de trincheira da Primeira Guerra Mundial e um espaço dedicado à Operação Valquíria, episódio da resistência alemã ao regime nazista que também ganhou as telas do cinema.

Além de preservar a memória de acontecimentos que marcaram gerações, o museu estimula a reflexão sobre as consequências dos conflitos e a importância da paz.

Para quem busca experiências que vão além das paisagens naturais, o Museu das Grandes Guerras é um convite para explorar Afonso Cláudio sob uma nova perspectiva. O espaço pode ser visitado nos fins de semana e feriados, das 9h às 17h, mediante agendamento prévio.

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