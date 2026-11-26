Formações rochosas impressionantes, montanhas, trilhas ecológicas e paisagens panorâmicas fazem de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, um destino que surpreende os amantes da natureza e do turismo de aventura.

Cercado por paisagens rurais, o município reúne monumentos naturais que atraem praticantes de escalada, rapel e caminhadas. Além disso, algumas dessas formações também preservam tradições religiosas e proporcionam momentos de contemplação.

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Para quem busca tranquilidade ou experiências ao ar livre, Águia Branca oferece diferentes possibilidades de turismo. Confira seis atrativos que se destacam no município.

Pedra da Boneca

Foto: Divulgação/Setur

Com aproximadamente 390 metros de altura, a Pedra da Boneca se destaca na paisagem da comunidade de Santa Cruz.

A imponente formação rochosa atrai praticantes de rapel e outros esportes de aventura. Além disso, o cenário natural proporciona experiências de contemplação e oportunidades para registros fotográficos.

Três Pontões

Foto: Divulgação/Setur

A cerca de 25 quilômetros do centro de Águia Branca, na comunidade do Córrego São Bento, os Três Pontões formam um impressionante conjunto de montanhas.

Cercado por uma extensa área de vegetação, o local atrai visitantes interessados em caminhadas, trilhas ecológicas e escalada. A combinação entre os paredões rochosos e a mata torna o destino especialmente atrativo para os amantes da natureza.

Pedra Bico da Coruja

Foto: Divulgação/Setur

Localizada no Córrego Jabuticaba, a aproximadamente 12 quilômetros do centro da cidade, a Pedra Bico da Coruja é outro destaque do turismo de aventura.

A formação rochosa conta com vias de escalada já abertas e atrai esportistas que buscam desafios em meio às paisagens naturais do interior capixaba.

Cruzeiro de Águia Branca

O Cruzeiro de Águia Branca reúne natureza, religiosidade e aventura. O local abriga uma igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida e oferece uma vista panorâmica da cidade.

Além de receber visitantes motivados pela fé, o espaço atrai praticantes de trekking, motocross, escalada e rapel.

Cruzeiro Pedra da Onça

No alto da Pedra da Onça, o cruzeiro proporciona uma experiência que combina espiritualidade e contato com a natureza.

O atrativo recebe visitantes em busca de momentos de reflexão, devoção e tranquilidade. A vista panorâmica da região também favorece caminhadas e atividades de contemplação.

Pedra Torta

Foto: Divulgação/Setur

Às margens da rodovia ES-080, na comunidade de mesmo nome, a Pedra Torta chama a atenção pelo formato singular e pela beleza das paisagens ao redor.

Além de seu valor natural, a formação rochosa possui grande importância religiosa para a comunidade.

Duas vezes por ano, durante a Semana Santa e no dia 12 de outubro, os fiéis participam da tradicional Subida Religiosa ao Cruzeiro. A caminhada até o alto da pedra reúne fé, peregrinação e contato com a natureza.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

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