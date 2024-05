Voo de Balão fixo será uma das atrações inéditas do 2º Pedra Azul Beer

Se você é daqueles que sonha em fazer um passeio de balão, saiba que agora não precisa mais viajar para fora do estado para viver essa experiência. No feriadão de Corpus Christi, de 29 de maio a 1º de junho, os capixabas vão poder desfrutar da atividade de balonismo durante a 2ª edição do Pedra Azul Beer, festival de cerveja artesanal que será realizado no Morangão, principal centro de eventos de Pedra Azul, em Domingos Martins.

Dentre tantas atividades ofertadas no evento, uma das mais aguardadas será a de voo cativo, modalidade em que o balão fica preso por cordas, subindo e descendo sempre ao comando da equipe treinada, com duração aproximada de 7 minutos. Não haverá reservas para o voo, ou seja, será feito por ordem de chegada e custará R$ 130 por pessoa, em horários estipulados de acordo com as condições climáticas e de vento.

Quem fizer o passeio, viverá uma experiência única nas montanhas e terá aquela visão privilegiada da famosa e imponente Pedra do Lagarto, para apreciar esse belo e tão importante ponto turístico capixaba, sem falar que vai avistar parte da cidade ao redor toda de cima.

Os voos serão coordenados pela equipe da Voe Pedra Azul, fundada pelo empresário Cássio Canal Ronchi e seu sócio, um amigo apaixonado por balonismo que reside em Vitória.

A inspiração da dupla para trazer a novidade para o Estado, aliás, veio após Pedra Azul, em Domingos Martins, ser eleito o segundo destino mais acolhedor do Brasil em 2024 pela Traveller Review Awards, pesquisa realizada pelo site Booking.com. “Nós enxergamos a necessidade de atividades diurnas em Pedra Azul especialmente pelo potencial turístico do local. A aeronave veio de Torres, no Rio Grande do Sul, um dos destinos mais procurados para a prática do balonismo”, conta Cássio, proprietário de pousada na região.

Cultura cervejeira e gastronomia estarão em destaque!

Além de muitas atividades de lazer e experiências inovadoras como o balonismo, o Pedra Azul Beer trará em destaque as cervejarias artesanais capixabas Azzurra, Ronchi, Barba Ruiva, Trarko, Pedra Azul e Bello Monti. Para quem é apreciador da bebida, prepare-se: serão mais de 50 estilos de cerveja nas torneiras!

E muito além de cerveja, também não vai faltar gastronomia, inclusive pratos típicos da região. A vila gastronômica do evento será representada pelos já confirmados Ronchi Pub, Bello Monti, o Chef Fabrício Batista levando o tradicional barbecue dos EUA para o público, e a Eh Tilápia. As tradicionais tortas de morango e polenta produzidas pela Associação da Festa do Morango (AFEMOR) também não vão ficar de fora da festa.

E para criançada, haverá brinquedos e recreação especial.

2º Pedra Azul Beer – Festival de Cerveja Artesanal de Pedra Azul

Data: 29 de maio a 1º de junho

Local: Centro de eventos Morangão – Br 262, km 90; Rua Antonio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins.

Valores de entrada:

Quarta (29/05): entrada gratuita | Quinta e Sexta (30 e 31/05): Manhã – R$ 10; Noite (a partir das 18h) – R$ 25 | Sábado (01/06): Manhã: R$ 10; Noite (a partir das 18h): R$ 35

Instagram: https://www.instagram.com/pedraazulbeer/

Valor do voo de balão: R$ 130 (por pessoa)

Previsão dos horários de realização do voo cativo:

Dia 29 (Quarta) – 18h às 22h.

Dia 30 (Quinta) – 20h às 00h

Dia 31 (Sexta) – 14h às 16h e das 20h às 00h

Dia 01 (Sábado) – 14h às 16h e 20h às 00h

*Os horários definitivos serão divulgados no dia anterior do evento no instagram @voe.pedraazul, pois estão sujeitos a alterações de acordo com o vento e condições climáticas.