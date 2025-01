Bahia e Paraíba são os estados mais procurados para o Verão 2025

Verão chegou e viajar está entre os principais desejos dos brasileiros. O levantamento “Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira”, feito pelo Ministério do Turismo (MTur) e pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, revelou que 35% dos brasileiros pretendem viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Os estados da Bahia e da Paraíba surgem como destaque da temporada.

Leia também: Veja os melhores destinos para curtir novas experiências gastronômicas

A Bahia, tradicionalmente um dos destinos mais cobiçados do país, foi escolhida por 16% dos entrevistados, um crescimento de 4 pontos percentuais em relação ao Verão anterior. Esse número confirma a liderança baiana entre os destinos mais desejados, à frente de São Paulo (15%) e do Rio de Janeiro (14%), que aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Além da Bahia, a Paraíba surpreendeu com um crescimento em relação ao estudo anterior. O estado passou de 2% para 7% de intenção de visita, um avanço expressivo que evidencia o crescimento do turismo local e o reconhecimento de suas belas praias e riquezas culturais.

Os dados reafirmam a preferência dos brasileiros por destinos de sol e praia. Eles representam 54% das escolhas para as férias de Verão. Essa busca se reflete no desempenho da região Nordeste, que ocupa o topo da lista com 53% das preferências nacionais, 11 pontos acima da intenção registrada na última edição da pesquisa.

Outros estados do Nordeste também apresentaram aumento significativo. O Ceará subiu de 7% para 9%, e Sergipe foi de 1% para 4%.

Destaque da Paraíba

O salto registrado pela Paraíba demonstra o fortalecimento do estado como um destino turístico em expansão. A combinação entre suas praias paradisíacas, como Tambaba e Coqueirinho, e o charme histórico da capital João Pessoa atrai cada vez mais visitantes em busca de tranquilidade, belezas naturais e cultura.

Um levantamento recente realizado pela plataforma de Viagens Booking.com mostrou que João Pessoa está entre as tendências de viagem para 2025, junto a cidades como San Pedro de Atacama (Chile), Willemstad (Curaçao), Tignes (França), Naha (Japão) e Villajoyosa (Espanha).

Enquanto isso, a Bahia segue consolidada no topo das preferências. Com destinos mundialmente conhecidos, como Salvador, Morro de São Paulo e Porto Seguro, além de suas belas praias, saborosa culinária e rica cultura baiana.

Outras regiões

Atrás do Nordeste, o Sudeste possui os destinos preferidos para as férias de Verão dos turistas que irão viajar pelo Brasil. O estado está na preferência de 37% dos entrevistados, tendo como destaques São Paulo (15%) e Rio de Janeiro (14%). A Região Sul vem logo em seguida, citada por 20% dos participantes do levantamento. O estado de Santa Catarina foi onde houve o maior aumento, saltando de 9% para 12% entre um ano e outro. As regiões Norte e Centro-Oeste concentram, cada uma, 5% das viagens a lazer neste Verão.

METODOLOGIA – A Nexus realizou 5.542 entrevistas domiciliares com cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação (UFs). A margem de erro no total da amostra é de 2 pp, com intervalo de confiança de 95%. As entrevistas foram realizadas entre 14 e 28 de outubro de 2024. A pesquisa foi realizada a pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Fonte: Ministério do Turismo