Veja os melhores destinos para curtir novas experiências gastronômicas

Na temporada de verão 2024/2025, 39% dos brasileiros buscam aproveitar as férias por meio de experiências gastronômicas, segundo pesquisa da Booking.com. Essa preferência é ainda mais notável entre pessoas acima de 65 anos (58%) e jovens de 25 a 34 anos (44%). Destinos como Salvador, com seus pratos afro-brasileiros, e o Vale dos Vinhedos, famoso por suas vinícolas, destacam-se como ideais para essa jornada culinária.

O estudo também revelou que, pensando em viagens durante os momentos mais significativos do verão (como Natal, Ano Novo, Carnaval e férias entre janeiro e março), 17% dos brasileiros afirmaram que explorar tradições locais seria a principal atividade nessas ocasiões. Por outro lado, 10% priorizariam atividades na natureza, como trilhas, caminhadas e cachoeiras – percentual que sobe para 18% quando a pergunta é sobre viagens entre janeiro e março. Já no Carnaval e no Ano Novo, festas e shows são o foco principal, com 41% e 29% dos viajantes preferindo essas atividades, respectivamente.

Experiências gastronômicas

Essa tendência promete um verão repleto de sabores e descobertas, onde a gastronomia alia-se à cultura e ao lazer, proporcionando uma experiência de viagem única e memorável. Confira algumas dicas de lugares para apreciar uma excelente gastronomia local:

SALVADOR (BA) – Explore os sabores afro-brasileiros com pratos típicos, como moqueca e acarajé, em um ambiente que respira história e cultura.

VALE DOS VINHEDOS (RS) – Para os amantes de vinho, o destino oferece uma harmonização perfeita entre vinhos e pratos regionais, em meio a paisagens serenas de vinícolas.

SÃO PAULO (SP) – Um caldeirão de culturas, traduzido em uma gastronomia diversificada. Ideal para exploradores urbanos em busca de sabores internacionais e inovações culinárias.

RIO DE JANEIRO (RJ) – Na capital fluminense, os turistas podem vivenciar uma rica experiência gastronômica que reflete a fusão cultural da cidade. Além dos tradicionais churrascos e feijoadas, frutos do mar frescos, como moquecas e casquinhas de siri, são servidos em bares e restaurantes à beira-mar.

Cidades criativas da gastronomia

Além dessas opções, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura já nomeou quatro cidades brasileiras com o título de Cidade Criativa da Gastronomia, são elas Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Paraty (RJ).

BELÉM (PA)

A capital do estado do Pará possui diversos pratos típicos que utilizam ingredientes únicos da região amazônica como o Tucupi, caldo produzido através da fermentação da mandioca. É o caso do pato no tucupi e o famoso tacacá. Outro destaque da culinária amazônica é o açaí consumido tradicionalmente com farinha de mandioca e peixe frito.

BELO HORIZONTE (MG)

Capital do estado de Minas Gerais, a cidade é conhecida como a “Capital dos bares”, já que detém a impressionante marca de 28 bares por quilômetro quadrado. Um dos principais pontos turísticos da cidade é o Mercado Central, famoso por seus queijos, doces e artesanatos.

A gastronomia da capital mineira é um capítulo à parte com pratos típicos como frango com quiabo, tutu de feijão, feijão tropeiro (receita que leva feijão, farinha de mandioca, torresmo e linguiça), leitão à pururuca e frango ao molho pardo, além de produtos símbolos do estado como o pão de queijo e o doce de leite. Aliás, os queijos em geral da região são bastante famosos e apreciados por todos os públicos.

FLORIANÓPOLIS (SC)

Localizada em uma ilha, é bem conhecida por suas lindas praias, mas tem também na gastronomia um de seus pontos alto com pratos à base de frutos do mar. Um exemplo são as ostras, já que a capital é a maior produtora de ostras do Brasil. Outros pratos famosos da ilha são a Sequência de Camarões que consiste em camarões preparados de diversas formas (fritos, assados, à milanesa, cozidos no vapor) e peixes como a tainha e a anchova.

PARATY (RJ)

Paraty fica no estado do Rio de Janeiro e foi considerada Patrimônio Mundial da UNESCO em 2019 por suas belezas naturais e seu rico acervo histórico. A cidade também é famosa por ser sede da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP). A influência da cultura indígena, portuguesa e africana em Paraty reflete em pratos típicos da cidade, como a paçoca de banana da terra, farofa de feijão e pratos à base de peixes e frutos do mar, como o Azul Marinho (peixe com banana verde e farinha de mandioca) e o Camarão Casadinho. A cidade também é conhecida por produzir cachaça artesanal, bebida feita a partir da cana de açúcar.

Cada um desses destinos não só refresca o paladar como também enriquece a experiência de viagem com sabores únicos que definem a identidade culinária brasileira.

Verão

Recentemente, o Ministério do Turismo lançou a pesquisa “Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira”. Ela revela as preferências dos turistas brasileiros para o verão de 2025, com as praias mantendo sua posição como a principal escolha para a estação.

O levantamento trouxe ainda que, entre aqueles que pretendem viajar durante a época mais quente do ano, a grande maioria (97%) optará por destinos nacionais. A praia lidera como principal atrativo, sendo a escolha de mais da metade dos brasileiros (54%) para curtir as férias. Em segundo lugar, estão as atrações de natureza/ecoturismo (10%), seguidas por aventura e saúde/bem-estar, ambos com 5%.

Além disso, mais de um terço (35%) dos brasileiros planejam viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Isso corresponde a 59 milhões de pessoas com planos para aproveitar o verão. A expectativa é que o turismo movimente R$ 148,3 bilhões nesse período, considerando o gasto médio de R$ 2.514,00 declarado pelos entrevistados. O valor representa um aumento de 34% em relação ao verão anterior, quando a média de gasto foi de R$ 1.877,00.

Fonte: Ministério do Turismo