Capitólio: aventuras e paisagens surreais no coração de Minas Gerais

Capitólio, em Minas Gerais, é um destino que vem ganhando cada vez mais destaque entre os amantes da natureza e da aventura. Conhecida como “O Mar de Minas”, a região oferece um cenário espetacular com seus cânions impressionantes, cachoeiras de águas cristalinas e os famosos passeios de lancha pelo Lago de Furnas.

Assim, a combinação de paisagens de tirar o fôlego e atividades ao ar livre fazem de Capitólio um destino imperdível para quem busca contato direto com a natureza, seja para relaxar ou se aventurar.

Então, neste artigo, vamos te contar por que você precisa incluir o Capitólio em sua lista de viagens para este ano.

O que você não pode deixar de conhecer em Capitólio:

1. Lago de Furnas: Navegação e Paisagens Incríveis

O Lago de Furnas é um dos principais cartões-postais de Capitólio e oferece um passeio de barco que é um verdadeiro espetáculo visual. Com águas cristalinas e uma vasta extensão, o lago é cercado por formações rochosas impressionantes e cânions que fazem você se sentir em um cenário de filme.

Você pode fazer passeios de barco a preços acessíveis e explorar as maravilhas do lago, como as cachoeiras escondidas e as grutas impressionantes.

A saber, muitas empresas oferecem passeios em barcos de diferentes tamanhos e preços, permitindo que você escolha a opção que melhor se encaixa no seu orçamento. Não deixe de mergulhar nas águas refrescantes e aproveitar a vista panorâmica dos cânions que margeiam o lago.

2. Cascata Eco Parque: um refúgio natural

O Cascata Eco Parque é uma opção perfeita para quem busca um contato mais próximo com a natureza e quer explorar uma das mais belas cachoeiras da região. Com um ingresso de baixo custo, você tem acesso a trilhas que levam a diversas cachoeiras e poços para banho.

Além disso, o parque oferece trilhas em meio à vegetação nativa e áreas para piquenique, tornando o passeio ainda mais agradável. É um lugar ideal para relaxar, fazer um piquenique e desfrutar de um dia em contato com a natureza. A tranquilidade e a beleza natural do parque fazem dele uma parada obrigatória em sua visita a Capitólio.

3. Cânion de Capitólio: trilha e vista Deslumbrante

Foto: Divulgação / Melhores Destinos

A trilha do Cânion de Capitólio é uma aventura imperdível para os amantes da natureza e das caminhadas. O cânion é conhecido por suas paredes imponentes e a vista de tirar o fôlego do topo. A trilha é acessível e não exige equipamento especial, tornando-a uma opção econômica para quem deseja explorar a beleza natural da região.

Durante a caminhada, você será recompensado com vistas panorâmicas incríveis e a chance de ver a natureza em seu estado mais puro. A trilha é relativamente curta, o que a torna ideal para uma caminhada de meio dia, permitindo que você aproveite a paisagem sem gastar muito. Portanto, prepare-se para um cenário espetacular e uma experiência que vai ficar na sua memória.

Dicas de Viagem

Melhor Época para Visitar: A melhor época para visitar Capitólio é durante a estação seca, entre maio e setembro, quando o clima está mais estável e ideal para atividades ao ar livre.

Transporte Local: Alugar um carro é a melhor opção para explorar Capitólio e seus arredores, já que muitos passeios são mais acessíveis com transporte próprio.

O que Levar: Leve roupas leves, protetor solar, chapéu e uma câmera para capturar as belezas naturais. Não se esqueça de trazer um traje de banho para se refrescar nas cachoeiras e no lago.

Por fim, Capitólio oferece uma variedade de passeios econômicos e deslumbrantes que garantem uma experiência de viagem rica e memorável. Assim, aproveite a beleza natural, as trilhas e as aventuras ao ar livre que fazem desse destino um dos favoritos de quem busca uma escapada econômica e cheia de encanto.

Fonte: Catraca Livre