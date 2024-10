Confira os destinos favoritos dos brasileiros para viajar no feriado do Dia das Crianças

Outubro marca a comemoração do Dia das Crianças, e nada melhor do que tirar do papel aquela viagem em família, regada à muito amor! De acordo com uma pesquisa realizada pela Booking, site de busca de hospedagem, Ubatuba (SP) aparece no topo da lista de preferências de destinos dos seus usuários para curtir esse período.

Os destinos de Porto de Galinhas (PE) e Caldas Novas (GO) aparecem logo em seguida. Outras cidades bastante procuradas são Porto Seguro (BA) e Rio de Janeiro (RJ), conhecidos por oferecerem atrações para todas as idades. A Agência de Notícias do Turismo reuniu informações que podem ajudar quem escolheu esses destinos para curtir uns dias de descanso nesta data do Dia das Crianças! Vem conferir o que cada um oferece aos turistas.

Destinos preferidos para o Dia das Crianças

UBATUBA (SP) – Localizada no litoral norte de São Paulo, o município combina um belo litoral com infraestrutura adequada para as famílias. Com mais de 100 praias, a cidade oferece opções para todos os gostos, desde praias com águas calmas, perfeitas para as crianças, até locais para a prática de surfe. O aquário da cidade é uma atração imperdível para os pequenos, proporcionando uma experiência educativa e divertida. Outro destaque são as trilhas ecológicas, que permitem um contato direto com a natureza.

PORTO DE GALINHAS (PE) – Famosa por suas piscinas naturais de águas cristalinas, o destino pernambucano é um dos mais buscados pelas famílias brasileiras. Com diversas opções de resorts e pousadas que oferecem atividades infantis, o local é ideal para quem busca relaxar enquanto os pequenos se divertem. Além disso, passeios de jangada e mergulhos com peixes coloridos são experiências que tornam a viagem única.

CALDAS NOVAS (GO) – Situada em Goiás, a cidade é mundialmente conhecida por suas águas termais, o que atrai turistas em busca de relaxamento e diversão. O destino oferece diversos parques aquáticos que garantem a alegria das crianças e a tranquilidade dos pais. Além disso, possui uma infraestrutura turística que facilita a estadia de famílias, com hotéis que oferecem animação infantil e atividades externas para o público infantil.

PORTO SEGURO (BA) – A Bahia é pura alegria, e uma das cidades mais antigas do Brasil encanta pela mistura de história e belas praias, sendo perfeita para famílias que desejam aproveitar o litoral nordestino. Com resorts que oferecem uma variedade de atividades recreativas para crianças, Porto Seguro se consolida como um dos principais destinos turísticos do país. As praias, como a de Taperapuã, são de fácil acesso e oferecem uma estrutura completa para receber famílias de todas as idades.

RIO DE JANEIRO (RJ) – A cidade maravilhosa está sempre entre as escolhas para as férias em família neste período! Combinando paisagens deslumbrantes, cultura e atividades para todas as idades, a capital fluminense oferece passeios tradicionais, como a visita ao Cristo Redentor e ao Pão de Açúcar, sempre populares entre as famílias. Além disso, as praias, como Copacabana e Ipanema, oferecem opções de lazer ao ar livre, enquanto os parques e museus garantem diversão para a criançada.

INCENTIVO – O Ministério do Turismo desenvolve várias ações para estimular os brasileiros a viajarem mais pelo país. Uma delas é o “Conheça o Brasil: Voando”, uma parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e empresas aéreas. O programa envolve, por exemplo, o aumento da oferta de voos e a opção de “stopover”, já disponível em cidades como São Paulo (SP), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Recife (PE), Manaus (AM) e Belém (PA). Na modalidade, com uma mesma passagem aérea, o turista pode visitar um local intermediário antes de seguir ao destino final.

Fonte: Mtur